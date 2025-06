Buscando selar a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, o Benfica vai a campo contra o Bayern de Munique. Para o confronto, Bruno Lage, ex-técnico do Botafogo, escalou o seu time titular com força máxima. A equipe ainda não tem vaga garantida, e o mínimo empate já garantiria uma vaga para a próxima fase.

Já classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique enfrenta o Benfica visando selar a primeira colocação no Grupo C. A equipe de Kompany, no entanto, jogará com um time alternativo no confronto. O treinador belga escolhe por poupar os seus astros em um duelo que irá acontecer sobre forte temperatura de cerca de 40 °C, em Charlotte.

No confronto de líder e vice-líder do Grupo C, o Bayern de Munique encerra sua participação na fase de grupos do Mundial de Clubes contra o Benfica. As equipes já estão com um pé nas oitavas de final. O Bayern já está confirmado, resta saber se termina em primeiro ou segundo. O Benfica, por outro lado, corre (baixo) risco de ficar de fora, mas necessita de apenas um empate para a classificação. Deste modo, Kompany não deve fazer jogo duro no confronto, e escalou uma equipe alternativa para o duelo. Grande parte de seus astros irão começar o jogo no banco de reservas, como Olise e Harry Kane. Entretanto, apesar de uma equipe reserva, os jogadores do Bayern de Munique tem muita qualidade, e pode representar perigo na partida. Os ídolos Neuer e Müller começam como titular.

Jogadores do Bayern de Munique comemorando o gol marcado por Olise no confronto contra o Boca Juniors. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

🔴🔴 Escalação do Bayern de Munique para o confronto da terceira rodada do Mundial de Clubes

⚽ GOL: Neuer

⚽ LTD: Boey

⚽ ZAG: Upamecano

⚽ ZAG: Stanišić

⚽ LTE: Raphaël Guerreiro

⚽ MEI: João Palhinha

⚽ MEI: Pavlović

⚽ MEI: Bischof

⚽ PTD: Sané

⚽ PTE: Gnabry

⚽ ATA: Thomas Müller

Benfica e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (24), pela terceira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 16h (de Brasília) no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), com transmissão de SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

