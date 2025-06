Previsto para começar às 16h (de Brasília), o duelo entre Benfica e Bayern de Munique terá um adversário em comum além das quatro linhas: o calor extremo. A terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes será disputada sob altas temperaturas, que podem chegar a 41°C na Carolina do Norte, segundo o jornal "Sky Sports".

O estádio Bank of America será o palco de um confronto quente - tanto pela temperatura quanto pela disputa em campo. O Bayern busca confirmar a liderança do Grupo C, enquanto o Benfica luta por uma vaga nas oitavas de final. As condições climáticas devem ser um fator a mais de desafio para as duas equipes na partida decisiva.

Confronto entre Benfica e Bayern de Munique, válido pela terceira rodada do Mundial de Clubes

Benfica e Bayern de Munique se enfrentam no encerramento da fase de grupos do Mundial de Clubes, em um duelo que coloca frente a frente o líder e o vice-líder do Grupo C. O time português, comandado por Bruno Lage, entra em campo com força máxima, mesmo com desfalques importantes: Álvaro Carreras está suspenso, enquanto Kökçü e Bruma foram para o banco – o primeiro após um desentendimento com o técnico e o segundo por baixo rendimento. A equipe busca evitar repetir o destino do conterrâneo Porto, eliminado precocemente, e precisa apenas de um empate para garantir vaga nas oitavas.

Renato Sanches e Leroy Sané disputando a bola, no jogo entre Benfica e Bayern de Munique, válido pelo Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

Do outro lado, o Bayern de Munique já está classificado e deve utilizar uma equipe alternativa, poupando estrelas como Harry Kane e Olise, que começam no banco. Apesar disso, o técnico Vincent Kompany ainda conta com jogadores experientes como Neuer e Müller entre os titulares, o que mantém o time alemão competitivo. A partida define quem avança em primeiro no grupo, mas o Bayern, com situação confortável, não deve forçar ao máximo diante dos portugueses.

