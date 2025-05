O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) realizou na manhã desta segunda-feira (5), na Suíça, a audiência que julga a exclusão do Club León, do México, do Mundial de Clubes 2025. Os representantes do clube mexicano apresentaram seus argumentos em uma sessão que durou mais de sete horas. Não existe um prazo para o resultado, mas, segundo a Associated Press, a tendência é que decisão seja informada nesta terça-feira (6).

Relembre o caso

O Club León foi excluído do Mundial de Clubes de 2025 por descumprir o regulamento da FIFA relacionado à multipropriedade. A entidade máxima do futebol entende que a participação do clube mexicano, ao lado do Pachuca — ambos controlados pelo empresário Jesús Martínez Patiño —, viola as regras que proíbem dois times com o mesmo proprietário na mesma edição do torneio.

A decisão partiu do secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström, com base em um artigo específico do regulamento da competição. Após confirmar a exclusão, a entidade informou que o substituto do León seria definido "em momento oportuno", aguardando o julgamento do caso pelo TAS.

Escolha do substituto no Mundial

Caso o Tribunal Arbitral do Esporte mantenha a exclusão do León e não aceite o recurso do Alajuelense, da Costa Rica, a FIFA pretende organizar um jogo de desempate para definir o substituto no Mundial. A entidade, que já afirmou que respeitará a decisão do TAS, planeja um confronto entre o Los Angeles FC — vice da Champions da CONCACAF — e o Club América, melhor colocado no ranking da confederação. Segundo a ESPN, a partida deve ser realizada em 21 ou 28 de maio, dependendo do calendário do time mexicano.

Outra possibilidade, porém, é a entrada direta do Alajuelense. O clube costa-riquenho contesta a participação do Pachuca e do León, e argumenta que, com base no regulamento e no ranking da FIFA, tem direito à vaga. A regra da FIFA limita a presença de dois clubes por país, salvo em casos de título continental — como ocorreu com os quatro clubes brasileiros já classificados para o Mundial.

No dia 23 de abril, a diretoria do clube costarriquenho compareceu à audiência no TAS, em Madri, apresentou seus aguamentos e agora aguarda a decisão que poderá colocá-la na competição internacional.