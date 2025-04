A disputa pela vaga deixada pelo Club León, do México, no Mundial de Clubes de 2025 ganhou um novo episódio nesta quarta-feira (23). A Liga Deportiva Alajuelense, da Costa Rica, compareceu à audiência no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), em Madri, e aguarda agora a decisão que poderá colocá-la na competição internacional.

Durante a audiência, o clube apresentou documentos e testemunhas em defesa de sua candidatura à vaga. O processo acontece após o Alajuelense questionar, ainda em novembro de 2024, a legalidade da participação simultânea de León e Pachuca, que pertencem ao mesmo grupo controlador.

Relembre o caso

O clube costa-riquenho apresentou uma ação formal ao TAS em fevereiro de 2025, após a Fifa não acatar a apelação feita em novembro do ano anterior. O Código Disciplinar da Fifa permite que decisões do Comitê de Apelações sejam contestadas no tribunal internacional.

Paralelamente, León e Pachuca tentam reverter a decisão desfavorável por meio de três ações separadas, que também serão analisadas pelo TAS em audiência marcada para o dia 5 de maio.

Segundo Leon Weinstok, advogado e membro do conselho diretivo da Alajuelense, a denúncia se baseia no artigo 10 do regulamento da Fifa. O texto proíbe que clubes sob o mesmo controle participem da mesma competição. A solicitação inicial feita à Fifa não foi atendida, o que motivou o recurso ao TAS.

O secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, considerou que o Club León deveria ser desclassificado do Mundial. Após essa decisão, a Fifa afirmou que anunciaria o substituto “em momento oportuno”. Em abril, o presidente da entidade, Gianni Infantino, declarou que aguardava a decisão do TAS, cogitando ainda um jogo de desempate entre Los Angeles FC e América do México.

Vice-campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, o Los Angeles FC perdeu o título justamente para o León. O América do México, por sua vez, ocupa a melhor posição entre os clubes da região no ranking da Fifa.

Alajuelense busca a vaga

A Alajuelense defende que, com base no artigo 11 do regulamento do Mundial de Clubes, a Fifa deve selecionar o substituto com base no ranking da própria entidade. De acordo com essa regra, apenas dois clubes do mesmo país podem disputar o torneio, salvo em caso de conquista de títulos continentais — como ocorre com os quatro representantes brasileiros no torneio: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

A equipe da Costa Rica ocupa a 15ª posição no ranking da Concacaf, sendo a mais bem colocada entre os clubes que não são dos Estados Unidos, nem do México. Por isso, alega ter direito à vaga, considerando que os representantes desses dois países já estão definidos: Inter Miami e Seattle Sounders pelos EUA, e Monterrey e Pachuca pelo México.

Se for confirmada no Mundial, a Alajuelense será adversária do Flamengo na fase de grupos e enfrentará o clube carioca na última rodada da primeira fase. O desfecho depende agora da decisão do TAS, prevista para as próximas semanas, enquanto os demais recursos ligados ao caso serão julgados em maio.