A FIFA já se prepara para a realização do playoff entre América (México) e Los Angeles FC (Estados Unidos), que pode definir o último integrante do Grupo D do Mundial de Clubes 2025. Segundo apuração da ESPN, o Club América já foi notificado sobre duas datas possíveis para a disputa: 21 ou 28 de maio, a depender do desempenho da equipe mexicana na reta final da Liga MX.

Duelo ainda depende da decisão do TAS

Apesar da movimentação nos bastidores, o jogo ainda não está oficialmente confirmado. O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) ainda analisa o rescurso movido pelo León, do México, para voltar ao Mundial. A audiência está marcada para o dia 5 de maio. Caso a exclusão do clube mexicano seja confirmada, América e Los Angeles FC devem disputar entre si a última vaga no torneio.

Há ainda outro processo no TAS, movido pela Liga Deportiva Alajuelense, clube da Costa Rica que denunciou a situação do Club León, e que agora deseja ficar com a vaga no Mundial de Clubes através do ranking da CONCACAF. Na última quarta-feira (23), o TAS recebeu os argumentos do time costa-riquenho e deve dar o resultado nas próximas semanas.

Planejamento em andamento

Segundo a ESPN, o América foi informado de que, caso não alcance a final da Liga MX, o jogo contra o Los Angeles FC será marcado para o dia 21 de maio. Se o clube chegar à decisão nacional, o confronto passaria para o dia 28 de maio. A comissão técnica mexicana prefere a data mais tardia para ter mais jogadores disponíveis, já que o elenco lida com várias lesões.

Local segue indefinido

A partida deve acontecer em território norte-americano. Los Angeles, sede do LAFC, é a opção inicial. No entanto, o América pleiteia uma sede neutra para evitar atuar fora de casa. Dallas aparece como alternativa. Como a receita da bilheteria pertence integralmente à FIFA, a entidade máxima do futebol será responsável por definir oficialmente o local do confronto.

Grupo do Flamengo aguarda definição

O vencedor do confronto entre América e LAFC completará o Grupo D do Mundial, que já tem confirmados Chelsea (Inglaterra), Flamengo (Brasil) e Espérance (Tunísia). A estreia da equipe classificada será no dia 16 de junho, contra o Chelsea, em Atlanta. A definição do playoff dará ao vencedor cerca de 20 dias de preparação antes do início da competição.