O volante Sergio Busquets, um dos líderes do Inter Miami, foi direto ao comentar as chances do time norte-americano no Mundial de Clubes da FIFA. Em entrevista à DAZN durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami, no último fim de semana, o espanhol reconheceu que a equipe ainda não está pronta para brigar de igual para igual com os gigantes da competição.

Jogando na Major League Soccer (MLS) desde julho de 2023, Busquets afirmou que o Inter Miami "não está no nível para competir no Mundial de Clubes", mas garantiu que o elenco comandado por Javier Mascherano lutará com empenho.

- Vamos tentar competir no grupo, jogar partida a partida, lutar e, quem sabe, avançar para a próxima fase, embora vá ser difícil - declarou o espanhol.

O Mundial será disputado nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho, e o Inter Miami está no mesmo grupo de Palmeiras, Porto e Al-Ahly. O torneio reunirá 32 equipes de todo o mundo, em formato semelhante ao da Copa do Mundo da FIFA.

Aos 35 anos, Busquets é um dos principais nomes do elenco, ao lado de Lionel Messi, Luis Suárez e Jordi Alba — todos campeões da Champions League pelo Barcelona. Mesmo assim, o volante deixou claro que o favoritismo está do outro lado: “Vamos dar trabalho, mas sabemos das nossas limitações”, concluiu.

Sergio Busquets e Messi comemoram gol do Inter Miami contra o Vancouver Whitecaps (Foto: Megan Briggs/AFP)

Confira os jogos do Inter Miami no Mundial de Clubes 2025

14 de junho (sexta-feira), 18h00 (de Brasília)

🆚 Al-Ahly (Egito) – Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

21 de junho (sexta-feira), 21h00 (de Brasília)

🆚 Porto (Portugal) – Estádio Bank of America, Charlotte

27 de junho (quinta-feira), 21h00 (de Brasília)

🆚 Palmeiras (Brasil) – Estádio MetLife, Nova Jersey