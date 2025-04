O ex-jogador Diego Ribas participou de debate sobre o papel da análise de dados no futebol durante o Web Summit Rio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (28). Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ídolo rubro-negro contou que esse tipo de estudo fazia parte da vida do atual técnico do Flamengo, Filipe Luís, desde os tempos de jogador. Além disso, ressaltou a capacidade que o treinador tem de passar orientações com a linguagem do futebol. Assista à conversa na íntegra no vídeo acima.

continua após a publicidade

– O Filipe sempre gostou dessas informações, de estudar o adversário, o cara que ia marcar, pegava boas informações. Ele é muito inteligente para fazer essa leitura sem perder a espontaneidade, contextualizando todas essas informações para a equipe - disse.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Para o ex-capitão rubro-negro, Filipe Luís consegue aliar conhecimento tático com ótima gestão do elenco. Diego vê esse casamento como o segredo para o excelente trabalho nos últimos meses.

continua após a publicidade

– A partir desse conhecimento tático, (o que se destaca) é a forma como está gerindo emocionalmente o grupo, fazendo com que todos se sintam importantes, tenham sede de vitória. A intensidade está conectada com a motivação, inspiração dos jogadores, mas também com a organização. Eu destacaria essa consciência, com conhecimento técnico e uma gestão excelente - afirmou.

Durante os tempos de jogador, Filipe Luís e Diego Ribas conversam com técnico Rogério Ceni em treino do Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Diego Ribas projeta Flamengo de Filipe Luís no Mundial

Em junho, o Flamengo começará outro grande desafio na temporada: a disputa do Mundial de Clubes. Para Diego Ribas, a equipe de Filipe Luís estará pronta para enfrentar adversários gigantes, como o Chelsea, rival já na fase de grupos.

continua após a publicidade

– Sim, o Flamengo está preparado. Já está apresentando um excelente nível de futebol e vai chegar ainda melhor, com as ideias mais claras, e fazer uma grande competição - projetou.

➡️ Exclusivo: Danilo, do Flamengo, defende o futebol como ferramenta de educação e formação

Sobre o Web Summit Rio

O Web Summit Rio está de volta e acontece de 27 a 30 de abril de 2025, no Riocentro, reunindo nomes de destaque da tecnologia, inovação e negócios. Após atrair mais de 34 mil pessoas, 500 palestrantes e mil startups em 2024, o evento se firma como um dos principais encontros do setor na América Latina. A nova edição promete mais debates relevantes e ideias inovadoras que refletem as tendências do mercado global.

O Lance! marca presença nos três dias de evento com entrevistas exclusivas e conteúdos que poderão ser acompanhados nas redes sociais e no site.