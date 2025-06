O reinado da América Latina no Mundial de Clubes chegou ao fim na noite de sexta-feira (20). O Bayern de Munique venceu o Boca Juniors por 2 a 1 em duelo válido pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Assim, a hegemonia dos times latinos contra os clubes europeus caiu: foram 9 partidas de invencibilidade.

A vitória dos bávaros veio dos pés do artilheiro Harry Kane, no primeiro tempo, que dominou de bico e acertou a bola no canto esquerdo do adversário aos 17'. Miguel Merentiel, por sua vez, deu esperança aos argentinos na volta do intervalo, com um belo drible da vaca por cima de Stanišić e chute na saída do Neuer. Contudo, a alegria das arquibancadas em Miami acabou por obra de um dos grandes grande destaque individuais do torneio intercontinental até aqui: Michael Olise. A equipe bávara fez jogada pela direita, a bola ficou carambolada na área, até o camisa 9 rolar na medida para o francês bater de primeira, no canto direito de Marchesín.

Segunda rodada: início animador, apesar do revés 💭

O resultado bávaro aconteceu após vitórias brasileiras no Mundial. O Flamengo fez história e venceu o Chelsea de virada por 3 a 1,no Lincoln Financial Field. Na quinta-feira (19), foi a vez do Botafogo surpreender o mundo do futebol com o triunfo de 1 a 0 sobre o PSG no histórico Rose Bowl. No mesmo dia, o Palmeiras demorou a engrenar no jogo, mas superou o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Primeira rodada: saldo positivo ✅

Anteriormente, na rodada inaugural, os resultados também foram positivos aos sul-americanos. Na primeira batalha entre brasileiros e europeus, o Palmeiras empatou com o Porto. Botafogo e Flamengo, em seguida, foram melhores contra equipes dominantes em seus continentes. Com sabor de vitória, o Fluminense foi o primeiro a ter uma atuação convincente contra um clube do Velho Continente, no empate em 0 a 0 com o Borussia Dortmund. Os argentinos Boca Juniors e River Plate, também fizeram bonito: empate após abrir dois gols de vantagem contra o Benfica e vitória sem sustos contra o Urawa Red Diamonds, do Japão.

Neste sábado (21), mais dois testes do Mundial de Clubes para clubes da América do Sul. O Fluminense confornta o Ulsan às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Iorque. Além disso, o River Plate pode garantir a classificação antecipada para o mata-mata contra o Monterrey, do México, às 22h (de Brasília), no estádio Rose Bowl, em Los Angeles.

