Samba e euforia na Filadélfia: torcedores do Flamengo celebram classificação no Mundial

FILADÉLFIA — A festa não tem hora para acabar para a torcida do Flamengo. Após a vitória diante do Chelsea por 3 a 1 e a classificação antecipada como líder às oitavas de final do Mundial de Clubes, os rubro-negros se reuniram em um bar próximo ao estádio Lincoln Financial Field, que recebeu 54.019 pessoas.

Ao som de samba, o clima foi de muita euforia. O Roar recebeu centenas de rubro-negros, que escolheram o local para festejar o triunfo. No intervalo entre as músicas, os torcedores cantaram músicas do clube.

A expectativa é de mais festa para o próximo jogo, mas agora em outra cidade. O Flamengo volta a campo contra o já eliminado Los Angeles FC na terça-feira (24), às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

Wallace Yan fechou a vitória do Flamengo por 3 a 1 contra o Chelsea, pelo Mundial de Clubes. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo sai atrás, mas vira contra o Chelsea

Apesar do Flamengo iniciar bem o jogo, o Chelsea saiu na frente com Pedro Neto após erros de Wesley e Pulgar no meio-campo. O atacante português se aproveitou, arrancou com campo livre e tocou na saída de Rossi, aos 12 minutos de jogo.

O Rubro-Negro manteve o controle do jogo, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol. A melhor chance foi um chute cruzado de Gerson na segunda trave aos 42 minutos, que obrigou o zagueiro Colwill a afastar em cima da linha.

Na segunda etapa, o Flamengo seguia em cima dos Blues e pecava na hora de finalizar. O cenário mudou quando Bruno Henrique entrou em campo no lugar de Arrascaeta e precisou de apenas seis minutos para empatar ao aproveitar cabeceio de Gonzalo Plata dentro da área, aos 16.

O Rubro-Negro cresceu no jogo e ampliou três minutos depois em jogada parecida com o primeiro gol, mas dessa vez Bruno Henrique foi o garçom e ajeitou de cabeça para Danilo empurrar para o fundo da rede. O cenário se favoreceu ainda mais com a expulsão de Jackson, que perdeu o tempo da bola e acertou em cheio a canela e o pé esquerdo de Ayrton Lucas, com 22.

Em vantagens no placar e numericamente, o Flamengo controlou a partida e ainda ampliou o placar com brilho da joia Wallace Yan. Ele entrou aos 36 e, no minuto seguinte, aproveitou bola rebatida de Plata dentro da área para ficar livre e fazer o 3 a 1 e dar números finais ao jogo.