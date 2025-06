Melhores momentos: Botafogo bate o Seattle e começa bem no Mundial

O Botafogo venceu o Seattle Sounders pelo placar de 2 a 1 e largou bem no Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. Jair, zagueiro, e Igor Jesus, centroavante, balançaram a rede a favor do Glorioso ainda na primeira etapa e Cristian Roldán descontou no segundo tempo. Assista aos melhores momentos:

continua após a publicidade

Como foi Botafogo x Seattle pelo Mundial?

Atuando em casa, apesar de não ser o mandante oficial, o Seattle Sounders se lançou ao ataque nos primeiros minutos de partida e criou a primeira chance do duelo. Aos seis minutos, Vargas tabelou com Roldán e finalizou para fora.

O jogo ficou movimentado após a investida da equipe norte-americana. O Botafogo ficou perto de abrir o placar com Igor Jesus, que chutou de dentro da área, mas foi bloqueado pela defesa, e com Alex Telles, que finalizou após lançamento de Marlon, mas parou no goleiro Frei. Em resposta, os donos da casa tiveram uma boa chance em chute de fora da área de Ferreira, a bola passou perto da trave defendida por John.

continua após a publicidade

➡️Botafogo enche o cofre com premiação no Mundial após vitória; veja valores

Aos poucos, o Botafogo foi impondo seu domínio na partida. Aos 27 minutos, Alex Telles cobrou falta próxima à área e levantou a bola na direção do gol. Jair se antecipou à marcação e cabeceou firme para abrir o placar.

O segundo do Glorioso saiu aos 43 minutos, com Igor Jesus. Artur e Vitinho subiram pela direita em boa trama ofensiva, e o lateral cruzou na medida para o centroavante cabecear no canto esquerdo do goleiro Frei. Aos 29 da segunda etapa, o Seattle descontou com Cristian Roldán.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A próxima partida do Botafogo na competição será na quinta-feira (19). O clube carioca viaja para Pasadena, na Califórnia, onde enfrenta o PSG, às 22h (de Brasília), no estádio Rose Bowl, palco que a Seleção Brasileira conquistou a Copa do Mundo de 1994.