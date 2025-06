SANTA BARBARA (EUA) - Menos de 24 horas após a vitória épica por 1 a 0 sobre o PSG, o Botafogo voltou aos treinamentos no Westmont College, em Santa Barbara, para iniciar a preparação para o duelo da próxima segunda-feira (23) diante do Atlético de Madrid. Mas, como acontecera após o primeiro jogo no Mundial de Clubes, apenas os reservas e os atletas que atuaram por até 30 minutos foram a campo.

Os demais ficaram no hotel que serve de concentração para o Botafogo realizando trabalhos de recuperação muscular. Todos eles estarão totalmente à disposição para o treino deste sábado (21).

A delegação do Botafogo passou a noite no hotel em Pasadena, e viajou de volta a Santa Barbara, a cerca de 150 quilômetros, no fim da manhã desta sexta-feira. Inicialmente, a previsão era de o time retornar ainda na noite de quinta-feira, mas o clube mudou os planos após o grande resultado alcançado no Rose Bowl.

Jogadores do Botafogo encontram familiares após vitória sobre o PSG

Muitos familiares de jogadores estão na Califórnia e assistiram ao jogo no Rose Bowl. Por isso, o Botafogo liberou os atletas de participarem do jantar para que eles pudessem ficar com suas famílias, já que elas não têm contato com os jogadores em Santa Barbara.

Após o triunfo sobre o PSG, o goleiro John disse que aquele havia se tornado o jogo mais marcante da carreira, sobretudo por ter sido assistido pelos familiares no estádio.

— Quando olhei para os meus filhos na arquibancada, vi minha família aqui me prestigiando, no Mundial de Clubes… Para mim este jogo é o favorito da minha história — declarou o goleiro do Botafogo na zona mista.

O Botafogo vai realizar mais dois treinos antes da partida com o Atlético de Madrid. Empate ou vitória no confronto de segunda-feira garante a liderança do grupo à equipe brasileira.