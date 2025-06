ATLANTIC CITY (EUA) — O Flamengo faz o último treino nesta segunda-feira (23), às 9h30 (de Brasília), em Stockton University, antes de enfrentar o Los Angeles FC, pela terceira e última rodada do Grupo D no Mundial de Clubes 2025. O jogo está marcado para terça-feira (20), às 22h.

continua após a publicidade

O Mengo já garantiu a liderança antecipada do grupo para as oitavas de final. O adversário vem do grupo C e está entre Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors - o Auckland foi eliminado. A partida do mata-mata acontecerá no sábado (28), em Charlotte.

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Depois do treinamento, o Fla viaja para a Flórida e promoverá entrevista coletiva com o técnico Filipe Luís no Camping World Stadium, em Orlando, palco do confronto. Confira tudo que aconteceu no dia rubro-negro direto dos EUA.

continua após a publicidade

Acompanhe em Tempo Real as notícias do Flamengo no Mundial:

Clube inglês faz proposta oficial por Wesley, do Flamengo

De acordo com o The Telegraph, da Inglaterra, o Brighton fez uma proposta para contratar Wesley, lateral-direito do Flamengo. Mais cedo, José Boto declarou a um jornal italiano que não vende o jovem de 21 anos por menos de 30 milhões de euros. Leia a matéria completa.

Casal acumula decisões ao lado do Flamengo e acredita no título mundial

A torcida do Flamengo vai dando show durante a participação do clube no Mundial de Clubes, e isso ajudou a equipe a conquistar a classificação antecipada para as oitavas de final. Das grandes histórias que a paixão pelo futebol pode apresentar, a reportagem do Lance! encontrou a de um casal fanático pelo Rubro-Negro, que acompanha o clube pelo mundo. Leia a matéria completa aqui.

continua após a publicidade

Com a vaga garantida, Flamengo se prepara para enfrentar o Los Angeles FC

Flamengo e Chelsea se enfrentam às 15h desta sexta (horário de Brasília), em um dos jogos mais esperados da primeira fase do Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, o técnico italiano Enzo Maresca destacou a qualidade da equipe brasileira e disse que espera um confronto difícil na briga por classificação. Leia a matéria completa aqui.

Fifa ‘torce’ para confronto entre Boca Juniors e Flamengo no Mundial de Clubes

Como quem escreve o primeiro parágrafo de uma nova história, a Fifa colocou em campo, enfim, o primeiro Mundial de Clubes em formato inédito. O que começou como uma ideia ambiciosa passou a ganhar corpo com os primeiros embates intercontinentais, com destaque para equipes e torcidas da América do Sul. Nesse sentido, a Fifa projeta o ápice dessa tendência em uma possível partida entre Flamengo e Boca Juniors, em Miami, nas oitavas de final. Leia a matéria completa.

Mundial: Zico enaltece Bruno Henrique e compara trajetórias de Filipe Luís e Carpegiani

Com a vaga garantida para as oitavas de final do Mundial de Clubes, a torcida do Flamengo segue fazendo a festa nos Estados Unidos. Com pouco mais de 54 mil presentes, a vitória contra o Chelsea quebrou o recorde de público dos times brasileiros na competição. Chefe da delegação rubro-negra, o ídolo Zico participou de uma entrevista com a Flamengo TV e comentou sobre o atual momento da equipe. Leia a matéria completa.

Fifa dá lugar de destaque para Flamengo em site do Mundial

Primeira equipe a se classificar na liderança para as oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo ganhou um destaque da Fifa no site oficial da competição. Neste domingo (22), a entidade incluiu o escudo rubro-negro no chaveamento das fases eliminatórias, sendo o único até então. Leia a matéria completa.

Filipe Luís, Wesley, José Boto e Rodrigo Caio em treino Flamengo, no Mundial. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Próximos jogos do Flamengo no Mundial

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

📅 Sábado, 28 de junho

🌍 Flamengo x 2º do grupo C

⚽ Oitavas de final

🕐 17h (de Brasília)

📍 Bank of America Stadium, Charlotte