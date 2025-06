Técnico do Bayern cita dois jogadores do Flamengo para justificar vitória contra Chelsea

O técnico Vicent Kompany, do Bayern de Munique, não mostrou surpresa com a vitória do Flamengo por 3 a 1 contra o Chelsea, de virada, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. De acordo com o treinador, o time rubro-negro tem qualidade e citou dois jogadores que elevam o nível do elenco.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Nós tentamos assistir o máximo de jogos que pudermos, mas eu não estou surpreso (com a qualidade do futebol sul-americano). Quando eu vi Danilo e Jorginho em campo pelo Flamengo, conheço o talento desses caras, que trazem tanta experiência para o time. Então, não fiquei surpreso - analisou o treinador, em entrevista coletiva ao sportv.

A declaração aconteceu após a vitória por 2 a 1 contra o Boca Juniors e a classificação dos Bávaros para as oitavas de final. Desse grupo C, que também conta com o Benfica e o eliminado Auckland, sai o adversário do Flamengo, que já está classificado como líder para o mata-mata.

continua após a publicidade

Kompany ainda comentou que a vitória do Botafogo diante do PSG, assim como outros confrontos disputados entre sul-americanos e europeus no Mundial, é reflexo da qualidade dos dois continentes e que o futebol é um esporte que equilibra forças.

- Eu não posso julgar os outros times, mas eu falei com eles (jogadores) que, no futebol, você sempre pode perder, porque é futebol, especialmente quando se enfrenta equipes do topo. Mas uma coisa que eu não aceito é um jogador ou um time com mais fome do que a gente. Eu não acho que alguém que entenda de futebol possa ter falta de respeito, nós, com certeza temos total respeito. Os fãs sul-americanos adoram o jogo, adoram a Copa do Mundo de Clubes. Nada pode ser desculpa para nós, que temos que querer mais do que eles. Temos que ter a mesma vontade que eles, até mais - completou.

continua após a publicidade

O treinador belga finalizou ao elogiar a torcida do Boca Juniors no Hard Rock Stadium, em Miami. Kompany admitiu que jogos como esse fazem ele sentir saudades da vida como jogador - ele se aposentou em 2020 pelo Anderlecht após atuar por 11 temporadas com a camisa do Manchester City.

- Falei com os jogadores (sobre a atmosfera do jogo). Eu não costumo sentir saudades dos meus tempos de jogador, porque eu amo ser treinador mas, em jogos assim, às vezes eu sinto saudades. É uma experiência única. Os torcedores do Boca Juniors foram tão impressionantes, tanta paixão. Foi um teste difícil, mas eu fiquei orgulhoso do meu time. Nos mantivemos calmos e, no momento certo, nós lutamos. Então, sim, foi uma boa atuação - avaliou.

Vicent Kompany comanda treino do Bayern de Munique no Mundial. Foto: Divulgação/Bayern

O Bayern volta a campo contra o Benfica na última rodada na terça-feira (24), às 16h (de Brasília). Já o Flamengo joga no mesmo dia, às 22h, diante do eliminado Los Angeles FC.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Bayern quebra invencibilidade sul-americana no Mundial

O reinado da América Latina no Mundial de Clubes chegou ao fim na noite de sexta-feira (20). O triunfo do Bayern de Munique diante do Boca Juniors quebrou hegemonia dos times latinos contra os clubes europeus: foram 9 partidas de invencibilidade.

Neste sábado (21), mais dois testes para os times da América do Sul. O Fluminense confronta o Ulsan às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Iorque. Além disso, o River Plate pode garantir a classificação antecipada para o mata-mata contra o Monterrey, do México, às 22h, no estádio Rose Bowl, em Los Angeles.