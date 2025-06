Grupo do Real Madrid pode depender de regra inédita para definir classificados

Após o Real Madrid vencer o Pachuca por 3 a 1 e Salzburg e Al-Hilal empatarem em 0 a 0, a clssificação do Grupo H do Mundial de Clubes pode ser definida a partir de uma regra inédita estabelecida pela Fifa e tem causado uma certa confusão por conta da complexidade em sua explicação. Existe um cenários onde os espanhóis, austríacos e sauditas terminem empatados com cinco pontos na chave e, para isso, será preciso analisar os pontos conquistados nas partidas entre eles mesmos.

Isso significa que os confrontos contra o já eliminado Pachuca, do México, serão totalmente desconsiderados nesse contexto, tornando o saldo de gols irrelevante até então. A explicação parte do ponto de favorecer o clube que desempenhou melhor no "triangular" durante a fase de grupos.

E é importante alertar um fato antes da explicação: a regra só entrará em vigor caso Real Madrid e Salzburg empatem entre no jogo desta quinta-feira (26) e o Al-Hilal vença, por qualquer placar, seu confronto contra o Pachuca. Caso o jogo dos europeus termine com vitória de um dos dois lados, a classificação será a partir das pontuações conquistadas.

Al-Hilal empatou sem gols com o Salzburg na segunda rodada do Grupo H. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Entenda como funciona a regra de desempate do Mundial de Clubes da Fifa

A partir do cenário apresentado acima, vamos à explicação. Real Madrid, Salzburg e Al-Hilal vão ter cinco pontos cada, conquistados a partir de dois empates e uma vitória. Todos eles teriam vencido o Pacuca e empatado as duas partidas entre si. Ou seja, o critério de desempate entre eles não seria os pontos conquistados nos "confrontos do triangular", já eles teriam dois pontos cada um nesses jogos.

Por isso, a classificação iria para o segundo critério, que é o saldo de gols dentro desse "triangular". Pelo fato dos três terem empatado todos os jogos entre si, esse critério também ficaria empatado, o que obrigaria o acionamento do terceiro critério da Fifa: os gols marcados nos jogos entre eles na fase de grupos.

Após duas rodadas, o Real Madrid e o Al-Hilal tem um gol cada um (fruto do empate entre os dois na primeira rodada) e o Salzburg não tem nenhum, já que ficou no 0 a 0 contra os sauditas na segunda rodada. Nesse terceiro jogo, então, um empate em 2 a 2 ou mais (3 a 3, 4 a 4, etc) daria a vaga para o Real Madrid e Salzburg. Isso porque os espanhóis chegariam a, no mínimo, três gols, enquanto os austríacos somariam dois gols. O Al-Hilal pararia em um gol marcado no "triangular" e seria eliminado.

Ainda existe o cenário do empate em 0 a 0 e 1 a 1 entre Real Madrid e Salzburg. Nesses dois casos, os três times seguiriam empatados em todos os critérios anteriores e a Fifa indica uma quarta forma de desempatar o grupo, que é o tradicional saldo de gols geral. Sendo assim, seria contabilizado o saldo de gols incluindo os confrontos contra o Pachuca, ignorados até então.

Sendo assim, o Real Madrid entra na rodada com dois gols de saldo, o Salzburg entra com um e o Al-Hilal entra zerado. É necessário aguardar o placar dos sauditas contra o Pachuca para saber se eles entrariam com mais de um saldo de gol positivo para tirar a vaga dos austríacos na chave.