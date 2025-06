ATLANTIC CITY (EUA) - Já classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo realizou o primeiro treino visando o confronto com o Los Angeles FC, na próxima terça-feira (24), às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando. A atividade aconteceu na Universidade de Stockton, em Atlantic City e contou com a presença do presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Durante o treinamento, o mandatário rubro-negro presenteou os funcionários da universidade com camisas do clube. Casa do Flamengo nesta primeira fase, a equipe realizou sua penúltima atividade em Stockton. Confira.

Existe uma expectativa para o retorno do meia Nico De la Cruz. Fora dos dois primeiros jogos, o uruguaio não foi a campo para realizar as atividades. Além dele, Gerson e Ayrton Lucas também não participaram do treinamento. A assessoria do clube não confirmou o motivo das ausências.

Nação rubro-negra faz a festa no Mundial

Antes do treinamento, o presidente Bap atendeu aos veículos de imprensa e elogiou a festa que a Nação vem fazendo nos Estados Unidos. Segundo o mandatário, agora todos os clubes sabem qual a maior torcida do planeta.

- Internacionalização de marca é isso. Você vem jogar o Mundial, joga bem, e o mundo inteiro sabe quem você é. Agora todos sabem quem é o clube com a maior torcida do planeta: Clube de Regatas do Flamengo. - disse Bap.

O Flamengo viaja para Orlando nesta segunda-feira, às 16h15 (de Brasília), onde fará a última partida da fase de grupos contra o Los Angeles FC. Em seguida, o time embarca para Miami, onde acontece a partida válida pelas oitavas de final, no Hard Rock Stadium. O adversário rubro-negro sairá do Grupo C, que conta com Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e Auckland City.