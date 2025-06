O Flamengo bateu o Chelsea de virada por 3 a 1 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e se isolou na liderança do Grupo D no Mundial de Clubes da Fifa. O confronto entre o rubro-negro e os ingleses quebrou o recorde de público nos duelos dos times brasileiros na competição e entrou no top cinco de maiores pagantes entre todas as partidas do torneio até aqui.

Palmeiras e Botafogo já entraram em campo duas vezes, enquanto o Fluminense jogará na noite deste sábado (21), diante do Ulsan HD, da Coreia do Sul. Na rodada inicial, contra o Esperánce Tunis, da Tunísia, o Flamengo foi a equipe brasileira que menos levou público pagante para o estádio. No mesmo estádio, o rubro-negro levou apenas 25.797 torcedores às arquibancadas, quando venceu por 2 a 0.

Agora, na virada em cima do Chelsea, adversário mais difícil do grupo até então, a torcida rubro-negra mais que dobrou a quantidade de público na arena e chegou a 54.019 torcedores nas dependências do Lincoln Financial Field. Até agora, foi o único jogo da segunda rodada que conseguiu ficar entre os cinco maiores públicos de todo o Mundial de Clubes. As outras quatro melhores marcas foram alcançadas na rodada inaugural da competição nos Estados Unidos.

O público alcançado na sexta-feira supera a marca de 53.699 pessoas no duelo entre Paris Saint-Germain e Botafogo, disputado no Rose Bowl, em Los Angeles. Tanto o Flamengo quanto o alvinegro melhoraram de público entre a primeira e segunda rodada, enquanto o Palmeiras teve uma queda no número de torcedores no MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde jogou suas duas partidas.

Importante ressaltar que Flamengo e Botafogo iniciaram suas caminhadas contra times considerados mais fracos do seu grupo e a segunda rodada marcou o duelo entre os brasileiros e os europeus, partidas que chamavam mais a atenção dos torcedores. Por outro lado, o Palmeiras abriu o Mundial de Clubes contra o Porto, representante europeu, enquanto a segunda rodada foi menos apelativa midiaticamente, diante do Al-Ahly.

O icônico estádio Rose Bowl, que recebeu a final da Copa do Mundo de 1994, é o dono do maior público até agora do Mundial de Clubes. Na estreia do Grupo B, o confronto entre os europeus PSG e Atlético de Madrid, que terminou com goleada de 4 a 0 para os franceses, bateu a marca de 80.619 pagantes, em uma arena com capacidade máxima de 88.500 torcedores.

Flamengo x Chelsea contou com pouco mais de 54 mil pagantes no estádio em jogo do Mundial. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Veja o ranking de público entre os times brasileiros no Mundial

Flamengo 3 x 1 Chelsea - 54.019 torcedores (Lincoln Financial Field, Filadélfia) PSG 0 x 1 Botafogo - 53.699 torcedores (Rose Bowl, Los Angeles) Palmeiras 0 x 0 Porto - 46.275 torcedores (MetLife Stadium, Nova Jersey) Palmeiras 2 x 0 Al-Ahly - 35.179 torcedores (MetLife Stadium, Nova Jersey) Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund - 34.736 torcedores (MetLife Stadium, Nova Jersey) Botafogo 2 x 1 Seattle Sounders - 30.151 torcedores (Lumen Field, Seattle) Flamengo 2 x 0 Esperance Tunis - 25.797 torcedores (Lincoln Financial Field, Filadélfia)

Veja top 5 maiores públicos do Mundial de Clubes até aqui