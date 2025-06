Casal acumula decisões ao lado do Flamengo e acredita no título mundial

FILADÉLFIA (EUA) - A torcida do Flamengo vai dando show durante a participação do clube no Mundial de Clubes, e isso ajudou a equipe a conquistar a classificação antecipada para as oitavas de final. Das grandes histórias que a paixão pelo futebol pode apresentar, a reportagem do Lance! encontrou a de um casal fanático pelo Rubro-Negro, que acompanha o clube pelo mundo.

Moradores da Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, Vitor Medronho, analista de sistema de 44 anos, e Georgea Vidal, médica veterinária, de 40, destacaram o amor pelo Flamengo. No aeroporto da Filadélfia, antes do embarque para Orlando, onde o time irá enfrentar na terça-feira (24) o LAFC, o casal destacou a emoção recente após a vitória contra o Chelsea e mostrou confiança pelo título.

- Um jogo tenso, mas tranquilo (risos). Tenso pela emoção de estar enfrentando um time de uma categoria teoricamente superior, mas com a postura que adotou desde o início, tranquilizou a torcida. Mesmo levando o gol com a infelicidade do Wesley, a gente tinha certeza da virada. O jogo se tornou tranquilo - disse Vitor.

- A princípio achávamos que seria mais complicado, só até oitavas, no máximo nas quartas. Mas com o futebol, que não só o Flamengo tem mostrado, assim como todos os outros brasileiros, acreditamos que dá para ir até a final. Quem sabe não vem aí mais um título para a conta.

"Pé quente" ao lado do Flamengo

Vitor e Georgea vivem mais um momento especial ao lado do clube do coração, que os apresentou anos atrás. O casal acumula diversas viagens, sendo boa parte para acompanharem decisões de troféus do Rubro-Negro, e está aguardando o filho para o terceiro jogo do Grupo D e o confronto de oitavas de final.

Georgea e Vitor na final da Libertadores de 2019 (Foto: Arquivo Pessoal)

Goergea e Vitor em Guayaquil, em 2022 (Foto: Arquivo Pessoal)

- Nossas viagens são baseadas no Flamengo. A gente, normalmente, tira férias em época de final de Libertadores e esse ano antecipamos para estarmos aqui no Mundial, mas é sempre importante estarmos juntos para acompanharmos o Flamengo - completou Georgea.

O amor pelo Flamengo, além de mostrado a cada jogo com presença no estádio, também está gravado na pele. O analista de sistemas tem uma história curiosa envolvendo tatuagem em homenagem ao clube do coração, que só "saiu do papel" após promessa em uma das maiores conquistas da história.

- Eu sempre fui muito contra a tatuagem, a marcar o corpo. Mas aí em 2019, a gente perdendo de 1 a 0, eu não sabia mais o que prometer. Prometi para o papai do céu que, caso a gente virasse, eu faria a tatuagem. Tive de fazer, demorei a entregar e dois anos depois, no Uruguai, nós perdemos e eu ainda não tinha feito. Coloquei a culpa em mim, mas fiz em 2022 antes de embarcar para o Equador - contou o torcedor. Na sequência, sua mulher completou: - se ganhar o Mundial, vai sair a minha tatuagem (risos) - brincou.