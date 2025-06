Apresentador crava time brasileiro na semifinal do Mundial de Clubes

Os clubes brasileiros estão perto de avançar para as oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Nesta segunda-feira (23), Botafogo e Palmeiras entram em campo para sacramentar a classificação. Um apresentador foi ousado e cravou que um dos clubes brasileiros estará entre os quatro melhores.

O desempenho dos brasileiros tem chamado a atenção da imprensa internacional, e principalmente europeia, que não imaginava um nível tão alto nessas duas primeiras rodadas. Do lado de cá, já tem gente pensando lá na frente.

No programa "Show do Esporte", o apresentador Elia Júnior cravou que o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, estará na semifinal do Mundial de Clubes.

- Estampa o Palmeiras aqui. Esse time aqui vai pra semifinal do Mundial e o céu é o limite. Escreve oque eu to te falando. E é um momento ótimo para eu falar isso porque os clubes brasileiros estão na primeira colocação do seu grupo.

(Foto: Divulgação/Fifa)

Inter Miami x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Mundial

Em duelo direto pela liderança do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras e o Inter Miami se enfrentam na próxima segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami.

O jogo será transmitido pela Globo, pelo SporTV, pela CazéTV e também pelo DAZN.

O Verdão joga por um empate para avançar às oitavas de final do torneio inédito. Na primeira fase, cada vitória vale R$ 11 milhões e o empate, R$ 5,5 milhões. O time de Abel Ferreira faturou R$ 83,6 milhões apenas pela participação.

Flaco Lopez marcou o segundo gol do Palmeiras na vitória em cima do Al-Ahly. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O Palmeiras no Mundial de Clubes:

O Palmeiras estreou com empate sem gols diante do Porto, de Portugal, na primeira rodada, apresentando uma boa performance e pressionando o adversário até o fim. Na segunda rodada, o Verdão venceu por 2 a 0 o Al Ahly, do Egito, com um gol contra e outro de Flaco López, em jogada trabalhada com Maurício.

Ambos os jogadores saíram do banco de reservas e colocaram uma interrogação na cabeça de Abel para lutarem por uma vaga no time titular.

Lembrando que o Palmeiras tem sete pendurados no Mundial de Clubes da Fifa: Gustavo Gómez, Giay, Richard Ríos, Piquerez, Raphael Veiga e Felipe Anderson, além do técnico Abel Ferreira. Na competição, a suspensão ocorre depois de dois cartões amarelos.

Prováveis escalações:

⚽ESCALAÇÃO INTER MIAMI (Técnico: Javier Mascherano)

Óscar Ustari; Ian Fray, Tomás Avillés, Maximiliano Falcón e Noah Allen (Jordi Alba); Tadeo Allende, Federico Redondo, Sergio Busquets e Telasco Segovia; Lionel Messi e Luis Suárez.

⚽ESCALAÇÃO PALMEIRAS (Técnico Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gomez e Piquerez; emi, Rios e Felipe Anderson (Maurício); facundo, Estevão, Flaco (Roque)