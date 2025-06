Rivaldo crava time que não irá longe no Mundial de Clubes: ‘Não acredito’

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, o ex-jogador Rivaldo tratou de frear as expectativas com o Inter Miami na Copa do Mundo de Clubes. Segundo ele, a equipe norte-americana não irá muito longe na competição. Rivaldo afirma que, em caso de evolução no torneio, será graças aos ex- astros do Barcelonas que compõem o elenco e podem fazer a diferença.

— Não acredito que o Inter Miami seja favorito, se chegar vai ser por mérito de jogadores como o Messi, Suárez e outros jogadores que estão ali que vieram do Barcelona. Pelo futebol que joga, totalmente diferente como é o campeonato dos Estados Unidos com o futebol praticado por equipes europeias, não acredito que tenha um time pra ir muito longe no Mundial de Clubes — disse Rivaldo em entrevista à Betfair.

Rivaldo comentou sobre os primeiros passos de Ancelotti na Seleção Brasileira (Reprodução: Betfair)

A Inter Miami está no grupo A, ao lado de Palmeiras, Porto e Ahly. Na próxima segunda-feira (26), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, as equipes irão se encontrar na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

As duas equipes chegam no duelo empatadas com quatro pontos, mas o Palmeiras lidera por ter melhor saldo de gols. Em caso de empate, os dois times avançam de fase, com o Verdão permanecendo na primeira colocação. Já em caso de derrota, a classificação palmeirense dependerá de um tropeço do Porto, que precisaria vencer e tirar a diferença no saldo de gols. No momento, os portugueses têm saldo negativo de −1.