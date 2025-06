Ex-Flamengo critica postura de River Plate no Mundial

O treinador Domenec Torrent, atualmente no comando do Monterrey e ex-treinador do Flamengo, criticou a postura do River Plate após o empate em 0 a 0, no último sábado (23), pela segunda rodada do Grupo E do Mundial de Clubes.

Durante entrevista coletiva, o espanhol questionou a quantidade de faltas cometidas pela equipe argentina, que lidera a chave com quatro pontos.

- Faltou a gente chegar com mais clareza, mas não é fácil. Cada vez que Nelson (Deossa), Johan (Rojas) ou Roberto (De la Rosa) iam, vinha uma falta, outra falta e outra falta. É difícil jogar assim - declarou Dome.

Apesar da crítica, o treinador também reconheceu o mérito do adversário:

- Não vou tirar o mérito e sei que o adversário está acostumado a jogar assim. Felicidades, porque fazem bem, mas não é fácil. Você está com a bola e tem a sensação de que a cada momento vai ao chão. Enquanto estava vendo vocês (jornalistas), tinha um televisor e creio que eles fizeram 22 faltas. Não me queixo, é o que tem.

A partida truncada se refletiu na quantidade de cartões: foram nove amarelos distribuídos (quatro para o River e cinco para o Monterrey), além da expulsão de Castaño, já na reta final da partida.

Domenec Torrent comandou o Monterrey no empate em 0 a 0 com o River Plate no Mundial de Clubes (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Como ficou a situação do Grupo E

Com o empate, o Monterrey caiu para a terceira colocação do grupo e agora precisa vencer o Urawa Red Diamonds na próxima quarta-feira (25), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, para seguir sonhando com a classificação às oitavas.

Simultaneamente, o River Plate encara a Inter de Milão, em duelo direto pela liderança do grupo, na cidade de Seattle. A Inter também soma quatro pontos, enquanto os japoneses do Urawa ainda não pontuaram.

