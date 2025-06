AO VIVO: acompanhe o dia seguinte do Fluminense após vitória no Mundial

NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense vive um domingo (22) de alívio após vencer o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, por 4 a 2, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. O resultado, combinado com outros placares e critérios de desempate, garantiu ao Tricolor carioca a liderança do Grupo F.

O craque do time, Jhon Arias, abriu o placar ainda no primeiro tempo. Porém, o Fluminense teve altos e baixos durante a partida: após o gol do camisa 21, o adversário virou o jogo com gols de Jinhyun e Won-sang, ainda na etapa inicial. Na segunda etapa, Nonato empatou, Freytes virou para o Tricolor, e Keno fechou o placar.

Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

06h20: Arias cumpre responsabilidade de maestro e rege o Fluminense no Mundial

Novamente, a equipe comandada por Renato Gaúcho contou com brilho do grande craque e ídolo: John Arias foi um dos destaques em campo. Leia a matéria completa aqui.

10h00: Imprensa internacional destaca vitória ‘heroica’ do Fluminense contra o Ulsan

O triunfo, assim como o empate com o Borussia Dortmund, repercutiu em diversos veículos da imprensa internacional. Leia a matéria completa aqui.

10h10: Sonha alto? Bernal aponta adversário ideal para o Fluminense nas oitavas do Mundial

Facundo Bernal projetou qual seria o cenário ideal pensando na próxima fase da competição. Na última rodada, no dia 25, o Fluminense enfrenta o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, enquanto o Borussia Dortmund encara o já eliminado Ulsan Hyundai. Um empate garante a classificação do Tricolor. Ao ser questionado sobre o adversário “dos sonhos” na sequência, citou a Inter de Milão. Leia a matéria completa aqui.