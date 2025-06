Assista aos melhores momentos de Fluminense 4 x 2 Ulsan HD

Em um jogo emocionante e com duas viradas, o Fluminense venceu o Ulsan HD, de virada, por 4 a 2, em partida válida pela segunda rodada do Grupo F do Mundial de Clubes. O Tricolor saiu na frente com Arias, tomou o empate e virada, com Jinhyun e Won-sang, ainda no primeiro tempo, empatou com Nonato, e virou com Freytes. No finalzinho, Keno deu números finais.

Com o resultado, o Tricolor assumiu a liderança de sua chave dentro da competição, chegando a quatro pontos e levando vantagem sobre o Borussia Dortmund no saldo de gols.

Além disso, a vitória da equipe carioca também eliminou o time sul-coreano da competição. Com isso, o Ulsan se juntou ao Auckland City, da Nova Zelândia, e o Urawa Reds, do Japão, que já haviam sido eliminados do Mundial de Clubes.

Confira os melhores momentos:

Confira os cenários do Flumiense para a última rodada da Copa do Mundo de Clubes:

Vitória sobre o Mamelodi e empate do Borussia Dortmund contra o Ulsan HD: classificado na liderança. Vitória sobre o Mamelodi e do Borussia Dortmund sobre o Ulsan: classificado, com liderança a ser definida pelo saldo de gols. Empate com o Mamelodi e derrota do Borussia Dortmund para o Ulsan: classificado na liderança. Empate com o Mamelodi e empate entre Borussia Dortmund e Ulsan: classificação na liderança. Empate com o Mamelodi e vitória do Borussia Dortmund sobre o Ulsan: avança de fase na segunda colocação. Derrota para o Mamelodi e derrota do Borussia Dortmund para o Ulsan: 2º lugar da chave caso termine com maior saldo - saldo menor eliminará a equipe. Derrota para o Mamelodi e Borussia Dortmund pontuando contra o Ulsan: eliminado do Mundial de Clubes.