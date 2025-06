Técnico do Mamelodi foi ao Brasil para estudar o Fluminense e cita destaques

NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense ainda saboreia a vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan, mas sabe que o “descanso” dura pouco. O próximo desafio no Mundial de Clubes, contra o Mamelodi Sundowns, exige atenção — especialmente porque o rival sul-africano observa o Tricolor há bastante tempo. O próprio técnico Miguel Cardoso revelou que esteve no Brasil para estudar de perto a equipe carioca.

O treinador português, porém, admite que aquele Fluminense pouco tem a ver com o atual. Na época em que desembarcou no país, o clube vivia outra realidade e passava por constantes trocas no comando. Antes de Renato Gaúcho, a equipe foi dirigida por Fernando Diniz e Mano Menezes. Cardoso evitou citar quem era o treinador no momento da visita.

— Eu vi, claro, o jogo do Fluminense com o Borussia, mas não estudei eles a fundo. Fui ver o Fluminense jogar duas vezes no Brasil, mas com outro treinador, outra história. O nível dos jogadores é o mesmo. Time muito competitivo, liderado por um treinador muito forte, com capacidade para mobilizar os jogadores e de um país onde o futebol teve um grande crescimento nos últimos anos — disse o treinador.

Miguel Cardoso fez questão de exaltar o nível do futebol sul-americano e, especialmente, do Fluminense. Segundo ele, o crescimento de intensidade e qualidade dos times é visível nos últimos anos. O treinador do Mamelodi espera um adversário forte, mesmo reconhecendo que não sabe exatamente qual será o impacto da pressão após a última partida.

— Os times estão treinando melhor do que antes, e a intensidade e o nível cresceu muito nos últimos anos. Então eu espero um oponente forte e vão vir de um jogo em que não sei qual será o nível de pressão que vão receber (...) Mas quando temos um jogador como o Keno e o Cano e muitos outros no banco, estamos jogando contra o melhor time — finalizou.

Mamelodi Sundowns (Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Conheça mais sobre o Mamelodi Sundowns

Apelidado de "The Brazilians" (Os Brasileiros) pelo uniforme amarelo e azul, o Mamelodi Sundowns é uma potência na África do Sul, com 17 títulos nacionais. No entanto, o clube possui apenas uma Liga dos Campeões da CAF, conquistada em 2016. A vaga, assim como a do Ulsan, veio pela boa pontuação no ranking de seu continente.