Sonha alto? Bernal aponta adversário ideal para o Fluminense nas oitavas do Mundial

NOVA JERSEY (EUA) – O Fluminense venceu o Ulsan HD por 4 a 2 pela segunda rodada do Mundial de Clubes. O resultado deixou o Tricolor em primeiro o chave, dependendo apenas de si para classificar às oitavas de final. Facundo Bernal deu qual seria o cenário ideial pensando na próxima etapa da competição.

Na última rodada, no dia 25, o Flu enfrenta o Mamelodi Sundowns-AFS, enquanto o Borussia Dortmund pega o já eliminado Ulsan HD. Um empate garante a classificação da equipe carioca. Ao falar de quem seria o adversário "dos sonhos", citou a Inter de Milão.

- Time grande é diferente, todo mundo quer jogar - explicou Bernal.

Fluminense venceu o Ulsan de virada (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Vitória dramática do Fluminense

Destaque na vitória Tricolor, Arias abriu o placar no primeiro tempo. O Fluminense, porém, viveu altos e baixos na partida. Após o gol do camisa 21, o time sofreu o empate e a virada, com gols de Jinhyun e Won-sang, ainda na etapa inicial. Nonato empatou, Freytes virou e Keno fechou o placar.

O gol de Arias saiu aos 26 minutos do primeiro tempo. Após falta em Martinelli na entrada da área, o meia cobrou com perfeição, no ângulo esquerdo.