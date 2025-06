Volta ao Fluminense? John Kennedy abre o jogo sobre o futuro

Neste domingo (22), o Pachuca, do México, enfrenta o poderoso Real Madrid pela segunda rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. Entre as esperanças da equipe está John Kennedy, jovem revelação do Fluminense, cuja trajetória é marcada por desafios, superação e um momento decisivo: o gol que garantiu o título inédito da Libertadores ao tricolor — mas que, segundo o próprio jogador, não encerra sua história.

Revelado pelo Fluminense em 2021, John Kennedy passou por altos e baixos, incluindo problemas de comportamento que quase comprometeram sua carreira. Após ser emprestado à Ferroviária, brilhou no Paulistão e retornou ao Fluminense sob o comando de Fernando Diniz, reencontrando o caminho do sucesso.

- Minha história no Fluminense não acabou. Não saí da forma que eu queria, então acho, sim, que ainda tenho coisas para viver no Fluminense. Não sei quando, isso o futuro que vai dizer, mas, sim, quero voltar ao Fluminense um dia. Quero continuar a história que ainda não terminou, ser considerado um dos maiores ídolos do clube. Sei que tenho capacidade para isso, então quero voltar um dia e escrever mais um livro bonito, com um final ainda mais bonito - disse John Kennedy em entrevista ao GE.

John Kennedy, de 23 anos, chegou ao Pachuca no início de 2025 e já acumula 21 jogos, nove gols e duas assistências pelo clube mexicano. Pelo Fluminense, disputou 112 partidas, marcou 21 gols e deu seis assistências. O atacante também tem experiência na seleção brasileira Sub-23, com seis jogos e um gol na categoria de base.

John Kennedy passou pelo Fluminense (Foto: Daniel Duarte/ AFP)

John Kennedy contra o Red Bull Salzburg

Diante do Austria Wien, John Kennedy entrou aos 10 minutos do segundo tempo, substituindo o volante Pedraza, após uma paralisação de cerca de 1h30 causada pelo mau tempo nos Estados Unidos. Em seu primeiro lance, sofreu a falta que resultou no gol de Bryan González. Apesar de não conseguir alterar o placar negativo, foi elogiado pela atuação nos minutos em campo. Sua titularidade contra o Real Madrid não está garantida, mas a tendência é que receba uma nova oportunidade.

A bola rola para Real Madrid e Pachuca neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA). O vencedor do confronto fica mais próximo da vaga no mata-mata, que será definida na última rodada do Grupo H, na quinta-feira (26).