NOVA IORQUE (EUA) — Chegou o dia do Fluminense voltar a campo pelo Mundial de Clubes. A equipe enfrenta o Ulsan, da Coreia do Sul, neste sábado (21), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Iorque, pela segunda rodada da competição.

Depois de uma atuação convincente na estreia, o Fluminense chega embalado para seu segundo compromisso no Mundial de Clubes. Apesar do empate sem gols com o Borussia Dortmund, na última terça-feira (17), o Tricolor foi superior durante boa parte da partida e saiu de campo bastante elogiado, inclusive pela torcida e pelo próprio adversário.

Lanterna do Grupo F, o Ulsan tenta se reabilitar após a derrota por 1 a 0 para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. O time sul-coreano conta com dois brasileiros no elenco: o meio-campista Erick Farias e o atacante Yago Carielli.

00h00: Onde assistir ao jogo do Fluminense?

Saiba onde assistir e todas as informações do jogo entre Fluminense e Ulsan, válido pela segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa, clicando aqui.

05h20: Fluminense afasta pressão, mas não se acomoda com boa atuação na estreia do Mundial

A grande atuação do Fluminense contra o Borussia Dortmund elevou as expectativas sobre o time neste Mundial. É também o que pensam os jogadores do time, que reconhecem a pressão e a usam como motivação. Leia a matéria completa aqui.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

05h30: Favorito? Fluminense tem atleta mais valioso que todo elenco adversário no Mundial

A partida destaca o abismo financeiro entre as duas equipes, já que, em seu plantel, o Tricolor das Laranjeiras conta com um jogador cujo valor de mercado supera o de todo o elenco adversário. Leia a matéria completa aqui.

14h05: ‘Nunca vi nada igual’: torcida do Fluminense choca com festa em Nova Iorque

A torcida do time carioca impressionou com a festa organizada nas ruas de Nova Iorque, com uma verdadeira marcha tricolor pelas ruas da cidade que contou com a participação de centenas de torcedores. De ônibus com turistas a funcionários das lojas de rua, o público acompanhou com olhares atentos a caminhada do grupo até o bar Legends, casa oficial do clube na cidade. Leia a matéria completa aqui.