NOVA JERSEY (EUA) — A grante atuação do Fluminense contra o Borussia Dortmund elevou as expectativas sobre o time neste Mundial. É também o que pensam os jogadores do time, que reconhecem a pressão e a usam como motivação.

continua após a publicidade

Antes de enfrentar o Ulsan HD no sábado (21), Canobbio e Guga projetaram o confronto. Dessa vez, o Tricolor é o favorito para vencer, mas isso não acomoda os jogadores, que destacaram a importância da humildade nessas situação. Para o lateral-direito, a estreia serviu para dar uma amostra do que o time pode fazer.

➡️ Quem são os brasileiros do Ulsan, adversário do Fluminense no Mundial

— Mostrar que a gente é capaz de brigar lá em cima, de estar entre os melhores. Agora, a maior cobrança é dar sequência a esse tipo de atuação. O mais difícil é manter o nível nos próximos jogos, não tem adversário fácil. É dali pra mais, pra gente garantir a classificação e, aos poucos, ir sonhando com esse campeonato. Essa atuação contra o Borussia serviu para provar que a gente é capaz, que é possível. — afirmou Guga.

continua após a publicidade

➡️ Tudo o que você precisa saber sobre o Ulsan HD no Mundial de Clubes

Guga no aquecimento do jogo contra o Borussia (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Canobbio também destacou a concentração necessária para que o Fluminense vença os próximos jogos do Mundial. O uruguaio pensa que a vitória nas rodadas seguintes validará o desempenho contra os alemães.

— Jogar com responsabilidade, como falou o Jhon Arias. A primeira é colocar a camisa do Fluminense e ganhar o jogo. Continuar com a mesma intensidade, concentração e humildade, que é uma característica comum do elenco. Agora tem ainda mais responsabilidade para fazer um jogo como o que fizemos contra o Borussia Dortmund. Não adianta ter jogado bem só naquele jogo. Falta três e talvez mais. Amanhã é o jogo mais importnate do ano. Podemos fazera ainda mais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense