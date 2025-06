Favorito? Fluminense tem atleta mais valioso que todo elenco adversário no Mundial

O Fluminense busca se manter vivo no Mundial de Clubes contra o Ulsan Hyundai neste sábado (21), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York. A partida destaca o abismo financeiro entre as duas equipes, já que, em seu plantel, o Tricolor das Laranjeiras conta com um jogador cujo valor de mercado supera o de todo o elenco adversário.

Apesar de não aparecer entre os elencos mais valiosos deste Mundial de Clubes, o Fluminense conta com um plantel valioso na comparação com equipes fora da Europa. Segundo o Transfermarkt, site esportivo especializado em finanças, o clube brasileiro tem o valor de 82,6 milhões de euros (R$ 521 milhões), o que o torna a 19ª equipe mais preciosa do torneio.

O Ulsan Hyundai, por outro lado, aparece como o segundo time com menor valor de mercado do Mundial. O plantel sul-coreano vale apenas 14,9 milhões de euros, ou R$ 90 milhões na cotação atual. Em comparação, o colombiano e destaque do Fluminense Jhon Arias custa 17 milhões de euros (R$ 107,3 milhões), o que torna o jogador mais caro que o rival.

Fluminense busca vitória para não se complicar no grupo

Depois de uma atuação convincente na estreia, o Fluminense chega embalado para seu segundo compromisso no Mundial de Clubes. Apesar do empate sem gols com o Borussia Dortmund, na última terça-feira (17), o Tricolor foi superior durante boa parte da partida e saiu de campo bastante elogiado, inclusive pela torcida e pelo próprio adversário.

Neste sábado (21), o clube enfrenta o Ulsan Hyundai pela segunda rodada do Grupo F. A vitória deixaria a equipe com quatro pontos, porém ainda não classificada para o mata-mata. Na última partida da fase de grupos, o Fluminense pega o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em busca de concretizar a classificação.