Fluminense x Ulsan: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fluminense e Ulsan se enfrentam neste sábado (21), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Iorque. O confronto, válido pela segunda rodada da Mundial de Clubes da Fifa, terá transmissão da TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV. ➡️Clique aqui para assistir ao jogo pela Cazé TV.

Depois de uma atuação convincente na estreia, o Fluminense chega embalado para seu segundo compromisso no Mundial de Clubes. Apesar do empate sem gols com o Borussia Dortmund, na última terça-feira (17), o Tricolor foi superior durante boa parte da partida e saiu de campo bastante elogiado, inclusive pela torcida e pelo próprio adversário.

Ficha do jogo FLU ULS 2ª Rodada Mundial de Clubes Data e Hora Sábado, 21 de junho de 2025, às 19h (de Brasília) Local MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA) Árbitro Michael Oliver (ING) Assistentes Burt (ING) e James Mainwaring (ING) Onde assistir

Lanterna do Grupo F, o Ulsan tenta se reabilitar após a derrota por 1 a 0 para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. O time sul-coreano conta com dois brasileiros no elenco: o meio-campista Erick Farias e o atacante Yago Carielli.

O Ulsan – que já havia vencido a Liga dos Campeões da AFC em 2012 e 2020 – fez outras grandes campanhas na competição entre 2021 e 2023, se classificando assim para o Mundial de Clubes FIFA 25 através do ranking da AFC.

O time confirmou sua participação com uma vitória em casa por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal do torneio de 2023-24 contra o Yokohama F. Marinos, do Japão, em abril.

O Fluminense garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2025 com o título da Conmebol Libertadores de 2023, conquistado sobre o Boca Juniors na final.

Para o duelo contra o Ulsan, o Fluminense terá à disposição os 31 jogadores inscritos no Mundial. A única ausência é Soteldo, que está fora da fase de grupos por conta de uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. O atacante já iniciou tratamento e viaja com a delegação para seguir o trabalho de recuperação junto ao departamento médico.

Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fabio; Samuel, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hercules, Martinelli e Nonato; Arias, Canobbio, Everaldo. (Técnico: Renato Gaúcho)

ULSAN: Hyeon-woo; Trojac, Seo Myong-guan, Kim, Yong-gwon e Ludwigson; Lee Chung-young, Jung Woo-young, Bojanic e Ko Seung-Beon; Um Won-sang e Erick Farias. (Técnico: Kim Pan-Gon)