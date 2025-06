Fluminense: Belle detalha planos de Thiago Silva para carreira de treinador

O Fluminense enfrenta o Ulsan, da Coréia do Sul, neste sábado (21), no MetLife Stadium, em Nova York, pelo Mundial de Clubes. Ao Lance!, Belle Silva, esposa de Thiago Silva, zagueiro do clube carioca, falou sobre os planos para a aposentadoria do jogador, que já tem 40 anos.

continua após a publicidade

A companheira do atleta revelou que o assunto não é tratado com distância. Ela chegou a especular sobre uma duração de apenas um ano para a aposentadoria do zagueiro. Belle também revelour que Thiago Silva deve seguir com a carreira de treinador após pendurar as chuteiras.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Já falamos sobre isso (aposentadoria). Até porque é uma coisa certa hoje. Antigamente, falavamos sobre esse assunto raramente, porque era um plano a longo prazo. Mas agora, a aposentadoria dele é daqui a um ano, podemos dizer. Se nada der errado, e ele precisar para antes, será nesse período - iniciou a companheira do jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

- Então, a gente tem que ter um plano. A nossa permanência em Londres (dela com os filhos) faz parte desse plano. Ele já está estudando para seguir como treinador. Acho que o Thiago vai ser ótimo nessa função. Sempre disse isso pra ele, por conta da liderança dentro de campo - concluiu.

➡️ Projete os resultados do Mundial de Clubes no Simulador do Lance!

Antes da aposentadoria, Thiago Silva segue sendo um destaque do Fluminense dentro e fora de campo. Com uma grande liderança e influência, o zagueiro foi destaque do empate da equipe do técnico Renato Gaúcho com o Borussia Dortmund, na última terça-feira (17), pela primeira rodada do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

Belle Silva falou sobre início do relacionamento com Thiago Silva (Foto: Lance!)

Fluminense x Ulsan

Após o empate com a equipe alemã, o Tricolor volta a campo neste sábado (21), para enfrentar o Ulsan, da Coréia do Sul, novamente no MetLife Stadium, em Nova York. Atualmente, o clube carioca ocupa a terceira colocação no Grupo F.

Uma vitória sobre o clube coreano é primordial para as pretenções tricolores de classificação as oitavas de final. Vale destacar, que o Fluminense enfrenta o Mamelodi, da Africa Sul.