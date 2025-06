NOVA JERSEY (EUA) – Everaldo foi um dos nomes mais comentados na virada do Fluminense em cima do Ulsan, por 4 a 2, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. O jogador virou canto por parte da torcida presente no MetLife, neste sábado (21), e rendeu uma série de críticas por parte da imprensa durante a transmissão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A cobrança ficou ainda mais evidente por volta dos 42 minutos do segundo tempo. Em um lance claro, Everaldo recebeu livre de marcação dentro da área, mas hesitou e desistiu de finalizar, desperdiçando uma grande chance.

A reação foi imediata. A torcida presente no estádio, nos Estados Unidos, começou a gritar em coro, "Chuta, Everaldo!", em tom de cobrança e incentivo. Naquele momento, o Flu ainda não havia marcado o quarto gol da partida.

continua após a publicidade

➡️Em jogo de duas viradas, Fluminense vence e lidera o Grupo F

Everaldo perde boa chance para o Fluminense contra o Ulsan (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

Everaldo recebeu críticas por parte da imprensa

Se a torcida não perdoou o lance de Everaldo no jogo do Fluminense, a imprensa muito menos. Durante a transmissão da TV Globo, Caio Ribeiro deu uma forte declaração sobre o jogador.

- Bate no gol! Você é centroavante. Está na perna boa, livre de marcação, do jeito que vem… erra fazendo certo. E se a bola não entrar, tudo bem: o goleiro pode ter feito uma grande defesa, a bola passou raspando, faz parte. Todo centroavante já perdeu um gol. O que você não pode é se omitir da responsabilidade de tentar - disse Caio sobre Everaldo.

continua após a publicidade

Alex Escobar também comentou sobre. De acordo com as suas palavras, precisaria de mais confiança.

- Ele sentiu. Da parte de quem gosta de futebol quando fala Chuta Everaldo é para ele se consagrar mesmo. Postei na minha página sobre isso. Centroavante é isso. Precisa de confiança. Chuta Everaldo que vai mudar tudo, vai clarear o céu - completou Escobar.

Web reage ao jogo de Everaldo

Nas redes sociais, Everaldo também foi bastante criticado pelos torcedores do Fluminense. Entre todos os comentários, o "Chuta, Everaldo" prevaleceu. Veja abaixo algumas opiniões sobre a atuação do atleta:

Chegamos na conclusão que o Everaldo tem medo de fazer gol, voltar pro Brasil já tem que mandar embora, não tem mais clima — Fred Sincero (@FREDSIINCERO) June 21, 2025

A torcida do Fluminense gritando “chuta Everaldo” é um ponto alto desse torneio — 1fabiogomes - segue no insta! (@1fabiogomes) June 21, 2025