AO VIVO: acompanhe a quinta-feira (26) do Palmeiras direto dos EUA

MIAMI (EUA) - O Palmeiras segue sua preparação para encarar o Botafogo nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, em partida marcada para este sábado (28), nos Estados Unidos. Um dia após o jogo da classificação, o elenco de Abel Ferreira já iniciou a preparação e segue forte em busca da vaga na próxima fase do torneio internacional.

Após deixar o jogo contra o Inter Miami na última segunda-feira (23) antes dos 20 minutos da primeira etapa por lesão, o zagueiro Murilo não deve retornar aos gramados neste Mundial. O cenário de pessimismo quanto à presença do defensor no jogo de sábado ou mais adiante, se dá pela complexidade no tratamento do problema muscular.

O técnico tem adotado um tom mais simpático desde que desembarcou nos Estados Unidos. O técnico do Palmeiras se mostrou receptivo com os torcedores, independentemente da cidade, e também com a imprensa, a quem ofereceu um "menu diário" nos treinos antes da estreia no Mundial. Leia mais.

