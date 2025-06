Paulinho realiza trabalho individual no Palmeiras e mantém ‘problema’ para Abel

GREENSBORO (EUA) - O Palmeiras realizou nesta quarta-feira (25) mais um treinamento de olho no confronto com o Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, no próximo sábado (28), às 13h (de Brasília). No entanto, os titulares da última partida ficaram no hotel para um trabalho de recuperação física. A exceção ficou por conta de Raphael Veiga, que, mesmo atuando como titular, esteve no campo de treino, assim como Maurício. Já Paulinho, que entrou apenas nos 30 minutos finais do empate contra o Inter Miami, não participou da atividade, o que reacende a preocupação sobre sua condição física.

continua após a publicidade

O meia-atacante foi um dos destaques do Palmeiras na parte final do jogo contra os norte-americanos. Entrou bem, deu dinâmica ao meio-campo, fez um gol e criou oportunidades. Ainda assim, seu nome voltou a ser tratado com cautela pela comissão técnica.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O atacante ainda convive com dores na região da canela da perna direita e admitiu que não há como estar 100% para ser titular.

Paulinho foi contratado junto ao Atlético-MG em dezembro do ano passado em uma Na negociação, houve um acordo para o pagamento de 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação da época) ao Galo e a transferência de dois atletas do Verdão ao clube mineiro: Patrick e Gabriel Menino. A expectativa da diretoria era de que ele estivesse 100% fisicamente a esta altura da temporada — uma meta ainda distante.

continua após a publicidade

Em abril, o auxiliar João Martins afirmou que o clube trabalhava para desenvolver o atleta a longo prazo, projetando que ele atinja seu melhor nível físico no Mundial de Clubes. Enquanto isso, o camisa 26 segue sendo gerido com cautela, mesmo quando tem atuações importantes, como a última.

— Em relação ao Paulinho, não posso usar mais de 30 minutos e ponto. Não vou falar mais disto, quando tem entrado, ajuda muito e quando puder usar em 30 minutos, vamos usar. E cabe a mim (escolher) quando usar — afirmou o técnico Abel Ferreira antes do jogo contra o Al Ahly.

continua após a publicidade

A expectativa agora é para saber se o camisa 10 terá condições para enfrentar o Botafogo, no final de semana, no duelo decisivo por uma vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes.