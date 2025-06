Abel foca nos detalhes e adota nova postura em treinamentos do Palmeiras

Abel Ferreira tem adotado um tom mais simpático desde que desembarcou nos Estados Unidos. O técnico do Palmeiras se mostrou receptivo com os torcedores, independentemente da cidade, e também com a imprensa, a quem ofereceu um "menu diário" nos treinos antes da estreia no Mundial.

Nas dependências da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, o treinador abriu os treinos, interagiu com os presentes e mostrou um novo lado de sua personalidade, algo que vinha sendo questionado ao longo dos anos à frente do comando técnico.

A reportagem, que chegou antes do filé mignon, como disse o próprio português, conseguiu vivenciar a mudança de postura de Abel. Apesar de não ser muito vocal durante as atividades, ele realizava ajustes pontuais nos primeiros dias em solo norte-americano. O comando dos treinamentos, por sua vez, ficava a cargo dos auxiliares, que indicavam ajustes a cada minuto.

Após o empate em 2 a 2 contra o Inter Miami, que garantiu a primeira colocação do Grupo A, o treinador adotou um tom mais ponderado durante o treino, que não contou com a presença dos atletas que atuaram por menos de 45 minutos, além de Raphael Veiga, substituído no intervalo da última partida.

Abel adota nova postura durante os treinamentos

Em nenhum momento da quase uma hora e trinta minutos liberadas para a imprensa foi possível ouvir a voz de Abel, que se comunicava, de forma breve, apenas com sua equipe. Já o caderninho de anotações foi seu fiel escudeiro, assim como em outras oportunidades.

Seja pelo desempenho da equipe na competição, pela eminente eliminação durante parte da noite da última segunda-feira (23), ou pela repercussão da classificação, Abel tem adotado um tom mais ponderado, ao menos durante as atividades de bastidores.

Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O duelo contra o Botafogo, rival que levou ampla vantagem em 2024, será fundamental para a sequência do Palmeiras no ano. Uma eliminação significaria mais tempo de preparação na Academia de Futebol para o restante da temporada, enquanto uma classificação às quartas de final garantiria premiação milionária.