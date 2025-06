ANÁLISE: Abel precisa desapegar de velhos heróis pelo bem do Palmeiras

MIAMI (EUA) - Abel Ferreira assumiu a culpa pela má atuação do Palmeiras no empate por 2 a 2 com o Inter Miami. Apesar de não deixar uma boa impressão para os rivais, o resultado garantiu a primeira colocação do grupo, objetivo inicial do clube na competição.

As escalações escolhidas por Abel Ferreira têm atrapalhado o desempenho do time no torneio, a ponto de a comissão técnica ter mudado o sistema de jogo nas três partidas — seja por meio de substituições ou alterações táticas.

A titularidade de Veiga se mostrou, mais uma vez, um erro. Capitão silencioso, nas palavras do próprio Abel, o meio-campista destoou do restante da equipe, que foi dominada pelo rival norte-americano nos primeiros 45 minutos. Desapegar de velhos heróis não significa, necessariamente, descartá-los. No entanto, há jogadores no banco batendo à porta.

— Primeira parte não fui capaz de ajudar os jogadores, mas na segunda corrigimos, os que entraram ajudaram muito, a dinâmica de Mauricio, Paulinho também. Há que valorizar o que eram nossos objetivos, passar em primeiro. Jogo de uma primeira etapa dura — comentou Abel durante coletiva.

A missão inicial foi cumprida. O Palmeiras está classificado como líder. O bônus, por sua vez, veio de forma inusitada, com o PSG fora do caminho. Agora, o desafio é contra um rival conhecido, que teve ampla vantagem nos confrontos da última temporada.

Pitacos e análise de PVC sobre o Palmeiras

Em conversa com a reportagem após o empate e a classificação às oitavas de final do Mundial, PVC fez uma análise da partida e comentou sobre a atuação do Palmeiras e as decisões tomadas por Abel Ferreira.

O Abel queria ter controle com posse de bola, e para isso, ele queria pressionar a saída de bola do Inter Miami. Subiu a marcação, o Inter Miami tirou a pressão Busquets e Messi fazendo o primeiro passe e quebrando a primeira linha (de marcação). Quando o Abel piscou, o Inter Miami tinha a bola, circulava e colocava o Palmeiras na roda.

mesmo assim, lá pelos 12, 13 minutos, ele voltou a tentar afogar. Aí o time não pressiona, sobrou um mano a mano com o Gustavo Gómez. Tomou o primeiro gol. Aí entra o pânico, o Veiga estava muito mal no jogo.

Concordo (com a análise), Veiga é o herói que tem que sair do time no momento. Não vou falar que o Veiga nunca mais vai jogar bem no Palmeiras, não se trata disso. Mas, nesse momento, não está dando...