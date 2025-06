Abel projeta duelo entre Palmeiras x Botafogo no Mundial: ‘Vai ser um jogo dividido’

MIAMI (EUA) - O Palmeiras cravou a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa ao empatar com o Inter Miami-EUA, por 2 a 2, após sair atrás do placar, na noite desta segunda-feira (23), nos Estados Unidos. Agora, o time de Abel Ferreira enfrentará um rival muito conhecido: o Botafogo, em partida marcada para sábado (28), às 13h (de Brasília).

O técnico do Verdão já projeta o clássico brasileiro na fase de mata-mata, sabe que será um duelo muito acirrado, principalmente pelo que o time carioca vem fazendo no torneio internacional até o momento.

- Nós queríamos passar em primeiro, não sabíamos o que ia acontecer no outro grupo. Sim, é uma rivalidade nos últimos dois, três anos. É uma equipe que se tem reforçado muito, que tem excelentes jogadores, belíssimos jogadores, tem um excelente treinador, está super moralizado, ganhou a Paris Saint-Germain. Fez ontem mesmo hoje um bom desempenho contra o Atlético de Madrid, portanto, bom que as equipes brasileiras têm passado, nós passamos, o Botafogo passou, desejo mesmo para as outras duas, sinceramente - elogiou Abel Ferreira.

O comandante, acostumado a conquistar títulos com o Palmeiras, também fez questão de elogiar o futebol dos times da América do Sul em geral, já que a maioria está desempenhando um bom futebol na competição.

- Não é a América do Sul contra ninguém, é para as pessoas entenderem que, de fato, aqui nós temos, e as pessoas sabem, quem conhece sabe, às vezes é que me digo aqui jogar futebol e comandar numa corrida de Fórmula 1 quando chove no Brasil, porque não tem este tipo de gramado. Vocês viram a velocidade que há, portanto, vai ser um jogo dividido, um jogo disputado entre duas equipas que são rivais e que lutam pelos mesmos objetivos nos últimos dois, três anos e desde que o John Texrer pegou no Botafogo e investiu para que o Botafogo chegasse onde chegou - concluiu o técnido do Palmeiras.

Palmeiras no Mundial de Clubes:

O Palmeiras estreou no Mundial de Clubes com empate sem gols diante do Porto, de Portugal, na primeira rodada, apresentando uma boa performance e pressionando o adversário até o fim. Na segunda rodada, o Verdão fez 2 a 0 o Al Ahly, do Egito, com um gol contra e outro de Flaco López, em jogada trabalhada com Maurício. Por fim, empatou com o Inter Miami, dos Estados Unidos, por 2 a 2, com gols de Paulinho e Mauricio.