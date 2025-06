Maurício destaca resiliência do Palmeiras no Mundial e projeta duelo contra o Botafogo

O Palmeiras empatou com o Inter Miami por 2 a 2 pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa nesta segunda-feira (23), no Estádio Hard Rock, em Miami, no sul da Flórida.

continua após a publicidade

Os gols do time norte-americano foram marcados por Allende e Luis Suárez. Paulinho e Mauricio, que entraram no segundo tempo, igualaram para o Alviverde.

O técnico Abel Ferreira modificou a escalação do Verdão e promoveu as entradas de Marcos Rocha, Evangelista e Flaco nas vagas de Giay, Aníbal e Vitor Roque.

continua após a publicidade

O Palmeiras encara o Botafogo no próximo sábado (28), às 13h (de Brasília). Com cinco pontos, o Verdão ficou em primeiro lugar no Grupo A.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Torcida do Palmeiras preparou mosaico antes do duelo diante do Inter Miami no Estádio Hard Rock. (Foto: Foto: Cesar Greco/ Palmeiras)

Autor do primeiro gol do Palmeiras na partida, Maurício destacou a resiliência do time e disse que foi um sonho realizado marcar no Mundial de Clubes da Fifa.

- A gente sabia que é uma identidade que a gente tem. Claro que não queremos provar. Fico muito feliz. É um sonho realizado de fazer o gol em uma grande competição e ajudar a equipe. Sempre prezo pelo coletivo antes de pensar individualmente - disse em entrevista à TV Globo.

continua após a publicidade

Maurício ainda destacou o poder ofensivo do time mesmo quando estava perdendo por 2 a 0 para o Inter Miami.

- Complicado. É algo que não queremos passar. Claro que tivemos uma desatenção no primeiro tempo e eles foram muito rápidos. Uma pena o Murilo ter se machucado. Acho que ele teria conseguido tirar a bola do adversário, mas mostramos a nossa identidade. Mesmo tomando gol e ficando atrás, sem a posse de bola, a gente continuou sendo agressivo. Muito feliz com quem entrou e conseguiu ajudar a equipe. O Abel preza isso e acredita no banco.

Palmeiras x Botafogo:

Maurício ainda projetou o duelo contra o Botafogo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, no próximo sábado (28).

- A gente sabe que é um clube que vem sempre brigando por títulos nos últimos anos. Fizemos muitos jogos decisivos contra eles. É decisão. Não queremos escolher adversários. Sabemos que no Mundial só tem grandes equipes e agora é estudar da melhor forma para fazer um excelente jogo e buscar a classificação - concluiu Maurício.