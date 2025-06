Paulinho, do Palmeiras, comenta limitações físicas e cita duelo com o São Paulo

MIAMI (EUA) - Autor do primeiro gol no empate por 2 a 2 entre Palmeiras e Inter Miami, Paulinho comentou suas limitações físicas em entrevista após o duelo pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

Segunda contratação mais cara da história do clube, o atacante ainda não conseguiu recuperar a forma ideal desde a lesão na perna sofrida nos tempos de Atlético-MG.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O atacante acumula 14 jogos na temporada e tem apenas um como titular. O camisa 10 falou sobre o sentimento de estar limitado fisicamente na competição.

continua após a publicidade

— Primeiro eu fico muito feliz de ter ajudado o Palmeiras de alguma forma a buscar o resultado e a classificação. Nitidamente, não tem como estar 100% fisicamente. Até agora eu joguei apenas uma partida como titular na temporada e esse jogo me custou um pouco caro o pós. Sofro com dores e ainda incomoda bastante. É uma lesão grave e incomum no futebol. Tá sendo bem difícil, mas os minutos que o professor me usa eu tento de alguma forma produzir para o time em jogadas que resultam em gols. O time deles baixou a intensidade no segundo tempo e diminuíram a posse de bola. O Abel fez as mudanças para mudar a partida. A gente que estava de fora observou o jogo e sabia o que precisava ser feito - afirmou o atacante.

Paulinho comemora gol diante do Inter Miami ao lado de Estevão, que vai se despedir do Palmeiras depois do Mundial de Clubes da Fifa. (Foto: Cesar Greco/ Palmeiras)

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Abel Ferreira elogiou a atuação de Paulinho.

-O Paulinho também entrou muito bem. Eles jogaram no primeiro jogo, o Maurício jogou no primeiro jogo, como tu viste. E ainda bem que nós temos esses jogadores para poder recorrer quando os que entram não estão tão bem. Por exemplo, o Flaco López estava pedindo passagem, como todos vocês queriam, e eu também. E hoje não fez um jogo tão bom. Mas isto faz parte do futebol, não é? Se calhar, há jogadores que têm mais características para entrar depois de outros adversários estarem mais desgastados, porque, se calhar, não são tão fortes nos duelos. E nós começamos a conhecer melhor os jogadores. Há os jogadores que conseguem nos dar coisas no início do jogo e outros que nos dão outras ao entrar. Se calhar, se o Maurício não tivesse entrado de início, não ia ter esta frescura física como esteve - completou o português.

continua após a publicidade

Paulinho no Palmeiras:

O jogador de 24 anos chegou ao Palmeiras em dezembro do ano passado e assinou contrato até o fim de 2029.

Paulinho teve de lidar com fortes dores após a cirurgia que foi realizada no início de dezembro para reparar uma fratura óssea por estresse na tíbia da perna direita, que o tirou dos gramados por cinco meses.

-Nesse momento não posso falar muito sobre (a lesão), mas é isso o que eu tenho a dizer. Independente da minutagem que for jogar, contra quem for, vou estar sempre disposto a ajudar o Palmeiras. Depois a gente vê o que vai ser feito pra eu poder de alguma forma melhorar e seguir minha carreira - declarou.

O único jogo em que atuou como titular foi na vitória diante do São Paulo por 1 a 0, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro, com gol de Vitor Roque.

Paulinho também comentou sobre a oportunidade de jogar o Mundial de Clubes da Fifa com a camisa do time Alviverde.

— Essa competição a gente esperava muito estar nela. Eu, particularmente, sabia o quanto seria importante jogar essa competição quando estava acertando com o Palmeiras. Chegar aqui não estando 100% foi bastante frustrante, sofrer a lesão. Nesse momento, não posso falar muito sobre, mas, independente da minutagem, estarei sempre disposto a ajudar o Palmeiras e depois vejo o que posso melhorar e seguir a minha carreira - finalizou.

O próximo adversário do Palmeiras no torneio será o Botafogo, no próximo sábado (28), às 13h (de Brasília), na Filadélfia.