Seleção das oitavas de final do Mundial tem cinco brasileiros; veja

As oitavas de final do Mundial de Clubes chegaram ao fim nesta terça-feira (2), definindo os confrontos da fase de quartas. De um lado da chave, dois times brasileiros e um árabe avançaram. Do outro, as equipes europeias fizeram seu papel e chegaram à próxima fase. Dessa forma, a redação do Lance! se reuniu para eleger a seleção dessa etapa da competição, com direito a cinco representantes do Brasil.

A primeira fase de mata-mata do Mundial de Clubes provou para os times brasileiros que sonhar com o título não é impossível. O Fluminense, por exemplo, eliminou a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions League, em um jogo memorável de Ignácio e tática perfeita de Renato Gaúcho. Ainda deste lado da chave, menos um bicho-papão: o Manchester City foi eliminado pelo Al-Hilal de Simone Inzaghi.

Nas quartas de final, é promessa é de jogos ainda mais eletrizantes na busca pela glória máxima. Confira a seleção das oitavas montada pela redação do Lance!:

Confira a seleção das oitavas de final do Mundial, eleita pelo Lance!

⚽ GOL: Fábio (Fluminense) - 54,5%

⚽ LTD: Hakimi (PSG) - 40,9%

⚽ ZAG: Ignácio (Fluminense) - 77,3%

⚽ ZAG: Koulibaly (Al-Hilal) - 63,6%

⚽ LTE: Renan Lodi (Al-Hilal) - 40,9%

⚽ MEI: Kimmich (Bayern de Munique) - 50%

⚽ MEI: João Neves (PSG) 50%

⚽ MEI: Valverde (Real Madrid) - 59,1%

⚽ ATA: Guirassy (Borussia Dortmund) 45,5%

⚽ ATA: Marcos Leonardo (Al-Hilal) - 81,8%

⚽ ATA: Harry Kane (Bayern de Munique) - 77,3%

🌐TEC: Renato Gaúcho (Fluminense) - 68,2%

Fluminense de Renato Gaúcho faz história

O Fluminense protagonizou uma vitória histórica ao bater a Inter de Milão por 2 a 0 na segunda-feira (30), no Bank of America Stadium, em Charlotte, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Em sua 200ª partida com a camisa tricolor, Germán Cano precisou de apenas três minutos para marcar seu 106º gol pelo clube e abrir o placar diante dos campeões italianos. Nos acréscimos, Hércules fechou o placar e selou a classificação.

Diante de um dos times mais tradicionais da Europa, o Flu se impôs com personalidade e disciplina tática, com destaque para o goleiro Fábio, que fez defesas fundamentais, e para Ignacio Fernández, seguro e preciso na zaga, ambos decisivos para manter o time vivo no torneio.

Seleção das oitavas de final do Mundial: Renato Gaúcho levou o Flu à vitória (Foto: Franck Fife / AFP)

Com um elenco que mescla experiência e juventude, o Tricolor contrariou prognósticos e venceu uma equipe com orçamento e estrutura muito superiores. A atuação sólida diante da Inter reforça o amadurecimento do time de Renato Gaúcho - que foi brilhante taticamente - e mantém vivo o sonho de conquistar o mundo. Agora, ao lado do Palmeiras, o Fluminense carrega o orgulho de representar o Brasil na próxima fase, desta vez contra o Al-Hilal.

Marcos Leonardo põe o Al-Hilal nas quartas de final

Em um jogaço emocionante, o Al-Hilal venceu o manchester City por 4 a 3 na prorrogação com brilho de brasileiros e eliminou o time de Guardiola nas oitavas de final do Mundial. O jogo foi realizado nesta segunda-feira (30), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA).

Seleção das oitavas de final do Mundial: Marcos Leonardo fez dois e levou o A-Hilal às quartas (Foto: Divulgação/Al Hilal)

A partida teve destaque de Marcos Leonardo, que fez dois gols e liderou o ataque da equipe saudita contra as probabilidades e eliminou o poderoso time de Pep Guardiola. Malcom também foi muito bem na partida, marcando um gol e levando dificuldades para a defesa do City, além de Renan Lodi, que correu durante o jogo inteiro para dar suporte aos atacantes do Al-Hilal.

No duelo de brasileiros, melhor para o Palmeiras

Seleção das oitavas de final do Mundial: Palmeiras não teve representantes (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Apesar de não ter representantes na seleção das oitavas de final do Mundial, o Palmeiras é outro brasileiro a seguir vivo na competição. No único confronto entre equipes do mesmo país no Mundial de Clubes, Palmeiras e Botafogo fizeram um duelo tão equilibrado que precisou ser decidido na prorrogação. Paulinho saiu do banco, marcou na etapa inicial do tempo extra e classificou o Verdão para as quartas de final do torneio.

Veja o chaveamento do Mundial de Clubes

O vencedor do duelo entre Fluminense e Al-Hilal encara quem levar a melhor entre Palmeiras e Chelsea, os dois jogos da sexta-feira (4). Da mesma forma, quem sair de PSG e Bayern enfrenta o ganhador da partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund, que entram em campo no sábado (5). Confira abaixo o chaveamento.

Chaveamento do Mundial de Clubes após definição das quartas de final (Foto: Reprodução / Lance!)

