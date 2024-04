VÍDEO: Jogador do Al-Ittihad é agredido com chicotadas após sofrer goleada

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 17:32 • Abu Dhabi (EAU)

O atacante Hamdallah, do Al-Ittihad, foi agredido com chicotadas após a goleada sofrida diante do Al-Hilal por 4 a 1, na final da Supercopa Saudita. A confusão começou após o atleta jogar água contra um torcedor que estava nas arquibancadas acompanhando o jogo. Veja o momento bizarro no vídeo do topo da página.

Hamdallah foi agredido com chicotadas após seu time ser goleado por 4 a 1 na Supercopa Saudita (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)