O Al-Hilal usou a janela de transferências a seu favor e anunciou um importante jogador para o duelo contra o Fluminense no Mundial de Clubes. Trata-se de Abderrazak Hamdallah, um dos maiores goleadores do futebol saudita. O Lance! reuniu os números e feitos do jogador desde que chegou à liga.

No futebol árabe desde a temporada 2018/19, o novo camisa 10 do Al-Hilal já disputou 223 jogos e teve 237 participações em gols. O primeiro clube que defendeu foi o Al-Nassr, depois reforçou Al-Ittihad, Al-Shabab até chegar ao time de Simone Inzaghi, que disputa as quartas de final do torneio da Fifa.

Ao todo, foram 199 gols marcados e 38 assistências concedidas. O atacante foi o artilheiro da liga saudita em três oportunidades, maior artilheiro da história da Copa do Rei Saudita, além de ser eleito o melhor jogador do campeonato. Também conquistou o prêmio de melhor jogador árabe do mundo e se tornou o 3º maior artilheiro geral da Liga no século, sendo o 2º maior entre estrangeiros.

Um fato curioso entre o Al-Hilal e Hamdallah é que o jogador, na sua última temporada pelo Al-Ittihad, em 2024, foi agredido com chicotadas após perder justamente para o seu atual clube na final da Supercopa Saudita. Ele jogou água contra um torcedor adversário e foi atingido com o objeto. Veja o vídeo!

