A classificação do Al-Hilal às quartas de final do Mundial de Clubes teve um bônus especial fora de campo. Segundo o jornal saudita Asharq Al-Awsat, cada jogador do clube recebeu 2 milhões de riais sauditas como premiação pela vitória sobre o Manchester City na prorrogação, pelas oitavas de final do torneio. Na cotação atual, o valor equivale a cerca de R$ 2,9 milhões por atleta.

A informação foi divulgada pelo jornalista Ahmed Al-Qarni, que também é membro da Federação de Mídia Esportiva da Arábia Saudita. O "bicho" foi anunciado ainda nos vestiários do Camping World Stadium, em Orlando, pouco depois do fim da partida, em um momento registrado pelas câmeras oficiais do clube.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver o presidente Fahad bin Nafel informando os jogadores sobre o prêmio e sendo ovacionado pelo elenco, que celebrou com gritos e abraços.

Vale destacar que, com a classificação, o Al-Hilal garantiu uma premiação de US$ 13 milhões (R$ 71 milhões) da Fifa. O valor total pago ao elenco de 35 atletas supera este montante.

Premiação extra aquece time antes de enfrentar o Flu

A recompensa milionária chega em um momento decisivo para os sauditas. O Al-Hilal volta a campo nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, valendo uma vaga na semifinal do Mundial. O vencedor encara Palmeiras ou Chelsea.

