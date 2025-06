A janela de transferências especial criada pela Fifa já está aberta e os primeiros movimentos começaram a surgir. O Al-Ain, dos Emirados Árabes, anunciou a volta de Jonatas Santos nesta segunda-feira. O atacante revelado pelo Fluminense vai disputar o Mundial de Clubes pelo time emiradense.

Jonatas Santos com o troféu da Champions League da Ásia conquistado pelo Al-Ain (Foto: Reprodução / Instagram)

O brasileiro naturalizado emiradense foi emprestado pelo Al-Ain para o Al-Wasl, rival dos Emirados Árabes. O retorno de Jonatas ao seu clube para o restante da temporada aconteceu depois de oito meses de empréstimo. Agora, o atacante formado pelo Fluminense, que joga pelos dois lados do campo, terá o Mundial de Clubes como primeira competição no Al-Ain após seu retorno.

Pelo Al-Wasl, fez 29 jogos, marcou cinco gols e deu duas assistências durante seu período de empréstimo. De volta ao Al-Ain, o atacante terá que brigar por uma vaga na equipe titular, que conta com nomes como Soufiane Rahimi e Kadjo Laba, que marcaram, respectivamente, 23 e 20 gols na temporada.

Carreira no Fluminense

Natural de Feira de Santa, na Bahia, Jonatas Santos chegou ao Fluminense em 2018 após deixar o Astro, clube de sua cidade natal. No Tricolor, o atacante passou a integrar a equipe sub-17 e conquistou o título do Campeonato Carioca na categoria.

No ano seguinte, foi promovido ao sub-20, disputou 30 jogos pela categoria e balançou as redes cinco vezes. Assim como diversos jovens, Jonatas não atuou profissionalmente no Brasil. No fim de 2019, aos 18 anos, o atacante deixou o Fluminense rumo ao Hatta Club. Na base do Tricolor, jogou com John Kennedy, Martinelli, João Pedro e Luiz Henrique.

Jogos do Al-Ain no Mundial de Clubes

O ex-Fluminense vai ser reintegrado ao elenco do Al-Ain, que vai tentar surpreender os adversários difíceis do Mundial de Clubes. Confira os jogos:

🌏 Al Ain (EAU) x Juventus (ITA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 – Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Audi Field - Washington

🌏 Manchester City (ENG) x Al Ain (EAU)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 – Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Mercedes Benz Stadium - Atlanta, Geórgia

🌏 Wydad Casablanca (MAR) x Al Ain (EAU)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 – Grupo H)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Audi Field – Washington