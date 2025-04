O Mamelodi Sundowns, adversário do Fluminense na fase de grupos do Mundial de Clubes 2025, garantiu vaga na final da Liga dos Campeões da África. A equipe sul-africana empatou por 0 a 0 com o Al Ahly, do Egito, no jogo de ida, e repetiu a igualdade na partida de volta, desta vez por 1 a 1 — avançando à decisão graças ao critério do gol fora de casa.

continua após a publicidade

Com o título do Campeonato Sul-Africano bem encaminhado — o time lidera com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado — o Sundowns agora aguarda o vencedor do confronto entre Orlando Pirates e Pyramids para saber quem enfrentará nas finais que devem ocorrer nos dias 24 de maio e 1 de junho.

Valorização da posse de bola

O Sundowns tem uma proposta ofensiva centrada na posse de bola, com construção desde a defesa e intensa movimentação no meio-campo. O técnico Miguel Cardoso costuma ajustar a formação conforme o adversário, alternando entre o 3-4-2-1 — que oferece mais liberdade ofensiva aos alas — e o 4-3-3, buscando controlar o ritmo da partida por meio de passes curtos e ocupação estratégica dos espaços. Em alguns momentos, a equipe ainda espelha a saída de bola rival para forçar erros na construção adversária.

continua após a publicidade

Apesar do domínio territorial, o time nem sempre consegue transformar a posse em chances claras de gol. Em certos jogos, também sofre com a exposição defensiva, especialmente diante de rivais que exploram bem os contra-ataques em transições rápidas.

Um time perigoso no contra-ataque

Apesar da proposta baseada em posse, o Sundowns também sabe jogar recuado e explorar transições rápidas — principalmente em jogos contra adversários de maior qualidade, como o Fluminense. Um bom exemplo foi a segunda partida contra o Al-Ahly, em que o time sul-africano adotou, até sofrer o gol, uma postura mais defensiva e apostou em contra-ataques diretos.

continua após a publicidade

Nessa partida, Lucas Ribeiro, camisa 10 da equipe, que pode atuar como meia armador, ou falso nove, como foi contra o Al-Ahly, foi constantemente acionado com lançamentos longos dos zagueiros ou volantes. A estratégia não funcionou muito bem nessa partida, mas pode ser repetida contra o time carioca, que também costuma propor o jogo e deixar espaços na recomposição.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Destaques individuais

Entre os principais destaques do Mamelodi Sundowns está o brasileiro Lucas Ribeiro, camisa 10 da equipe. Ele é o jogador com mais minutos em campo na temporada (3.234 minutos) e também lidera em gols (16) e assistências (11), sendo peça central no setor ofensivo. Ao seu lado, o meio-campista Teboho Mokoena se destaca como um dos pilares do time, fundamental na transição entre defesa e ataque e no controle do ritmo da partida. No ataque, Peter Shalulile, que tem 11 gols na temporada, completa o trio de protagonistas, combinando mobilidade, precisão nas finalizações e grande comprometimento tático.

Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, e Yasser Ibrahim disputam a bola na semifinal da Champions League Africana (Foto: Khaled Desouki/AFP)

Desempenho recente

O que esperar no Mundial?

O Mamelodi Sundowns apresenta algumas limitações, especialmente quando enfrenta adversários mais qualificados. Ainda assim, é uma equipe perigosa nos contra-ataques. Diante do Fluminense, a tendência é adotar uma postura mais reativa, apostando na velocidade e na inteligência de Lucas Ribeiro para explorar os espaços no ataque.