Em meio à expectativa para a estreia no Mundial de Clubes da FIFA 2025, os jogadores do Seattle Sounders fizeram um protesto neste domingo (1) contra a forma como a Major League Soccer (MLS) distribui os prêmios em dinheiro recebidos da FIFA.

Antes do duelo contra o Minnesota United, pela MLS, os atletas entraram no aquecimento vestindo camisetas pretas estampadas com a imagem do icônico personagem “Mr. Monopoly”, usando um chapéu com o logo da MLS e fugindo com um saco de dinheiro da FIFA. As frases "World Club Ca$h Grab" ("Saque do Dinheiro do Mundial de Clubes").

Osaze De Rosario veste camisa em protestos as cotas de premiação do Mundial de Clubes (Foto: Olivia Vanni/Getty Images via AFP)

O motivo do protesto

A FIFA determinou que os clubes da Concacaf participantes do torneio – no caso, Seattle Sounders, Inter Miami e LAFC – receberão US$ 9,55 milhões apenas por participarem. Esse valor pode crescer significativamente com vitórias: cada triunfo vale US$ 2 milhões e cada empate, US$ 1 milhão. Passar da fase de grupos garante mais US$ 7,5 milhões.

Apesar dessa premiação robusta, o acordo coletivo atual entre a MLS e os jogadores limita o valor que pode ser repassado a no máximo US$ 1 milhão, já que o Mundial de Clubes não estava contemplado nas cláusulas do CBA (Collective Bargaining Agreement) assinado em 2021 — antes da criação do novo formato do torneio.

Associação de jogadores da MLS se posiciona

A Associação de Jogadores da MLS (MLSPA) também divulgou um comunicado em apoio aos atletas do Seattle. No texto, criticou a liga por não repassar parte proporcional dos lucros a quem vai efetivamente entrar em campo:

- O novo torneio da FIFA aumenta a carga de trabalho dos jogadores sem considerar seu bem-estar físico. A FIFA comprometeu somas históricas em premiação, o que trará lucros sem precedentes à MLS. Apesar disso, a liga se recusou a destinar uma parcela justa aos jogadores.

O goleiro Stefan Frei, um dos líderes do elenco, já havia alertado sobre a disparidade de valores em entrevista ao Seattle Times em março. Segundo ele, jogadores de clubes de outras ligas podem receber até US$ 700 mil por participar de jogos no Mundial.

- Não estou pedindo esse valor, mas se nós conquistamos o direito de estar nesse jogo, deveríamos ser recompensados de forma justa. A diferença é enorme - afirmou Frei.

Caminho dos Sounders no Mundial

O Seattle Sounders está no Grupo B do Mundial de Clubes, ao lado de Botafogo, Atlético de Madrid (Espanha) e Paris Saint-Germain (França). O clube se classificou para o torneio ao vencer a Concacaf Champions Cup de 2022, tornando-se o primeiro time dos EUA a conquistar o torneio continental.