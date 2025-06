Renato Gaúcho revela objetivo do Fluminense no Mundial

Na coletiva pós-vitória contra o Internacional, o técnico Renato Gaúcho falou sobre a expectativa de disputar o Mundial de Clubes da FIFA pelo Fluminense. O treinador disse que é um prazer estar na competição e que espera chegar à final.

➡️ Renato analisa vitória do Fluminense: 'Não deixamos o Internacional jogar'

Objetivo do Fluminense no Mundial

— A gente sabe que vai enfrentar as melhores equipes do mundo. O objetivo, como todas as outras equipes, é chegar à final. Mas sabemos o quanto é difícil. Importante é o prazer de estar disputando esse Mundial. Vamos ver. Meu grupo está bem e esperamos fazer um bom papel — disse o técnico tricolor.

Sensação de disputar o Mundial pelo Fluminense

— É um prazer enorme não só para mim, mas para o clube também disputar esse mundial. Espero que a gente possa ir bem, porque esse é o nosso objetivo. A gente sabe que vamos participar de um torneio onde tem as melhores equipes do mundo, então é sempre muito prazeroso. E a gente estreia contra o Borussia [Dortmund], sem dúvida alguma, um adversário muito difícil — declarou Renato.

Desempenho do Fluminense até o Mundial

Entre os representantes brasileiros na competição, o Fluminense foi o clube com o maior número de partidas em 2025, com 36 jogos. O time chegou à final do Campeonato Carioca, está nas oitavas da Sul-Americana e da Copa do Brasil. No Brasileirão, o time tem 20 pontos conquistados e está na 5ª colocação.

Números gerais do Fluminense na temporada:

36 jogos⚔️

19 vitórias✅

10 empates🟰

7 derrotas❌

62,0% de aproveitamento📈

59 gols marcados⚽

27 gols sofridos⭕