O Fluminense tem boas notícias com a evolução de Canobbio e Bernal faltando cerca de três semanas para a estreia no Mundial de Clubes. Os jogadores progrediram na recuperação de suas lesões e estão mais próximos do retorno ao campo.

O meio-campista deixou a partida contra o Atlético-MG (11/5) com dores, sendo constatada posteriormente uma lesão muscular de grau 3 no músculo adutor da coxa esquerda. Há poucos dias, conforme informado pelo clube, iniciou a transição para os trabalhos com o grupo.

No caso do atacante, houve uma lesão no osso zigomático da face após um choque com o goleiro do Unión Española, pela Sul-Americana (14/5). Ele passou por cirurgia e, como noticiado pelo "ge", começou a correr no campo para se preparar para o retorno. O uruguaio realizou trabalhos sozinho para evitar riscos de impacto.

Quem ainda está no departamento médico do Fluminense?

Comemoração de Cano, pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Embora tenham evoluído, Canobbio e Bernal seguem aos cuidados do departamento médico. Em situação mais delicada estão Germán Cano e Otávio. O atacante argentino corre contra o tempo para estar à disposição no Mundial após sofrer uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

O artilheiro saiu de campo aos 11 minutos do primeiro tempo do jogo de ida contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil. Depois, exames confirmaram a distensão no ligamento e que não haveria necessidade de cirurgia, já que não houve rompimento ou danos ao ligamento cruzado anterior (LCA).

Sem previsão de retorno, Otávio segue indefinidamente em tratamento. O volante rompeu o tendão de Aquiles da perna direita durante o treino do dia 27 de março no CT Carlos Castilho. Desde então, passou por cirurgia e está em recuperação. Sua participação na Copa do Mundo de Clubes é praticamente descartada.

Situação de Samuel Xavier e Keno

Keno comemora gol do Fluminense contra Aparecidense pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Poupado nas duas últimas partidas, Keno passa apenas por um controle de carga. Renato Gaúcho abordou o tema em diversas coletivas e explicou que essa medida visa evitar lesões por desgaste que podem prejudicar o andamento da temporada, por isso instituiu o rodízio e insiste que não há jogadores "titulares e reservas".

Já Samuel, saiu de campo logo após a volta do intervalo do jogo de volta contra a Aparecidense com dores na coxa direita. Por isso, não foi relacionado para o clássico contra o Vasco. Coincidentemente, a partida foi decidida por Guga, que assumiu a titularidade em seu lugar.

Próximos jogos do Fluminense

O Flu tem apenas dois jogos antes da pausa para o Mundial. Na quinta-feira (29), às 21h30, enfrenta o Once Caldas pela sexta rodada da Sul-Americana. Para passar de fase em primeiro lugar do grupo F e avançar direto às oitavas de final, o Tricolor precisa vencer os colombianos no Maracanã. Um empate ou derrota deixam o time em segundo para disputar os playoffs contra os eliminados da Libertadores.

Depois, volta a campo no domingo (1/6), pelo Brasileirão, quando enfrenta o Internacional no Beira Rio. Em quinto lugar, com 17 pontos, está a cinco do líder Palmeiras. A equipe de Renato Gaúcho procura se manter próxima da parte de cima da tabela e não deixar o "pelotão de cima" abrir muitos pontos.

Ao fim da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flu concentra suas atenções no Mundial de Clubes. A estreia será no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund, no Metlife Stadium, em Nova Jersey. O adversário seguinte será o Ulsan Hiunday, da Coreia do Sul, no dia 21, no mesmo estádio. Fechando a fase de grupos, enfrenta o Mamelodi Sundows, da África do Sul, no dia 25.