Peter Shalulile, atacante do Mamelodi Sundowns, um dos adversários do Fluminense no Mundial de Clubes 2025, concedeu uma entrevista a FIFA falando sobre suas expectativas para a competição. Aos 31 anos, o namibiano será um dos líderes do time sul-africano, que está no Grupo G ao lado de Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai e do Tricolor Carioca.

Desde que chegou ao Mamelodi Sundowns em 2020, Peter Shalulile disputou mais de 200 partidas e marcou mais de 100 gols pelo clube, consolidando-se como um dos principais nomes da equipe, que conquistou o tetracampeonato sul-africano. Na atual temporada, o atacante soma 44 jogos, 11 gols e duas assistências. Na última sexta-feira (25), ele esteve em campo na partida que garantiu ao Sundowns a classificação para a final da Liga dos Campeões da África.

Objetivo no Mundial de Clubes

Na entrevista, ele afirmou que o clube quer ir além da fase de grupos e que encara o torneio como uma oportunidade de mostrar seu valor diante das principais equipes do mundo.

- O objetivo do clube é passar da fase de grupos. Essa é a meta. Não entramos em nenhuma competição só para sermos figurantes, mas sim para sermos um time que eles também podem temer - revelou Shalulile.

Partida contra o Fluminense

Sobre o confronto com o Fluminense, Shalulile elogiou o estilo de jogo da equipe carioca e destacou o desempenho tricolor na final do Mundial anterior.

- Eles são jogadores que gostam de ter a posse da bola. Eles vão tocando, vão construindo a jogada. Deram trabalho para o Manchester City, então vai ser um daqueles jogos em que precisamos estar em boa forma e aproveitar as chances que tivermos -, comentou o atleta.

Expectativa para o Mundial

Shalulile comentou sobre a importância pessoal de disputar o torneio, o impacto que isso pode ter em seu país e afirmou estar motivado para marcar na competição.

- Se eu puder ir lá, significa que tudo é possível. Desejo que muitos outros namibianos cheguem a esse estágio. Como atacante, você nunca está satisfeito. Você quer marcar gols. Mostrar o meu talento nesse nível é outra coisa incrível - concluiu Peter.