O PSG está no Grupo B do Mundial de Clubes e encara o Atlético de Madrid, o Botafogo e o Seattle Sounders na primeira fase do torneio. Depois do título inédito da Liga dos Campeões conquistado no último sábado (31), os jogadores do clube francês direcionam suas atenções para a Copa do Mundo de Clubes. Em entrevista concedida à Fifa, Marquinhos falou sobre a expectativa do elenco do PSG para o torneio.

Jogadores do PSG comemoram título da Champions League (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

— É uma descoberta. Penso que para todos nós, para todos os clubes. É uma competição que a gente quer muito jogar, acho que vai ser muito interessante por conta da forma que é, por ter todos os grandes clubes do mundo, jogar contra adversários que a gente não está acostumado a jogar. A gente sabe que o caminho é longo, que a competição vai ser muito difícil — disse.

Atleta com mais partidas disputadas pelo PSG

Marquinhos está no PSG desde 2013 e é o jogador com mais jogos disputados pelo clube francês na história. Nos 12 anos na França, o zagueiro tem 484 partidas pelo Paris Saint-Germain, 41 gols marcados e 34 títulos pelo time.

Com sua grande história, é o capitão da equipe e o grande líder do elenco. Vivendo boa fase, foi convocado por Carlo Ancelotti para os dois jogos da Seleção Brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e deve se aproximar dos 100 jogos defendendo o Brasil em diversas competições.

PSG com grandes objetivos na temporada

O PSG já conquistou três títulos na temporada 2024/25. Primeiro, levantou o troféu do Campeonato Francês com quatro rodadas de antecedência, em seguida conquistou a Copa da França e goleou a Inter de Milão na decisão da Liga dos Campeões por 5 a 0. Caso vença o Mundial de Clubes, o Paris Saint-Germain terá quatro títulos consideráveis na mesma temporada, chegando a uma marca histórica no futebol internacional.

Jogadores do PSG receberam a Taça do Campeonato Francês (Foto: Reprodução / X)

— O objetivo do PSG é sempre alto. Penso que o clube já mostrou cada vez mais a sua força e a sua filosofia, então todos os campeonatos que a gente vai, a gente vai estar lutando para estar sempre entre os melhores, para lutar pelo título, para lutar pelo lugar mais alto do pódio — disse.

Caminho do PSG no Mundial de Clubes

O PSG está no Grupo B do Mundial de Clubes e terá o Atlético de Madrid, o Botafogo e o Seattle Sounders como adversários da primeira fase. O clube francês estreia contra o rival espanhol no dia 25 de junho; depois, encara o Alvinegro no dia 19 de junho e encerra sua participação na fase de grupos contra o time estadunidense no dia 23 do mesmo mês.

Favorito à classificação no Grupo B, o Paris Saint-Germain vai encarar um adversário do Grupo A se passar às oitavas. Na primeira fase do mata-mata, o clube francês poderá ter Palmeiras, Inter Miami, Al-Ahly ou Porto como adversários.