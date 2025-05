Mundial terá janela inédita para contratações; lista final será entregue até 10 de junho

Os 32 clubes classificados para o Mundial de Clubes da FIFA 2025 poderão contratar reforços exclusivamente para o torneio. Uma janela de transferência extraordinária foi aprovada por unanimidade pelas 20 federações cujos clubes participarão da competição, permitindo um período especial de registro entre os dias 1º e 10 de junho de 2025.

A medida, prevista no regulamento da competição aprovado pelo Conselho da FIFA em outubro de 2024, tem como objetivo nivelar as diferenças entre os calendários nacionais e garantir igualdade de condições entre os times, que vêm de diferentes partes do mundo. Estão envolvidas federações de países como Brasil, Argentina, Alemanha, Inglaterra, França, Japão, Arábia Saudita, entre outros.

Além da janela especial, outro ponto crucial do regulamento é o prazo final para o envio das listas oficiais de jogadores, que será no dia 10 de junho. A partir dessa data, apenas substituições autorizadas por regras específicas poderão ser realizadas.

Taça Mundial Mundial de Clubes no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/ Instagram)

Reforços durante o torneio

Os clubes também poderão realizar alterações limitadas nos elencos entre os dias 27 de junho e 3 de julho, durante a competição. Esse mecanismo serve para permitir, por exemplo, a inclusão de jogadores com contratos que terminam no fim de junho, desde que o clube esteja com sua janela regular de transferências aberta.

Sobre o torneio

O Mundial de Clubes da FIFA 2025 será disputado entre 14 de junho e 13 de julho, com 32 equipes e 63 jogos em 11 cidades dos Estados Unidos. A partida inaugural será no Hard Rock Stadium, em Miami, e a grande final está marcada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Com o novo formato e a possibilidade inédita de reforçar os elencos às vésperas e durante o torneio, a expectativa é de uma competição ainda mais equilibrada e com alto nível técnico.